Eunice Kasırgası, Dünya'nın En Ünlü Ağacını da Yerle Bir Etti!

Cambridge botanik bahçesinde bulunan ve Isac Newton'un başına düşen elmayı taşıyan ağacın klonu, İngiltere'yi vuran Eunice kasırgası sırasında devrildi. Bahçe küratörü Dr. Samuel Brockington, ağacın 68 yıldır bahçelerin girişinde durduğunu ve Newton'un Lincolnshire'daki Woolsthorpe Malikanesi'ndeki çocukluk evindeki bir ağaçtan klonlandığına dair tweet attı.
Brockington göre, ironik bir şekilde, o ağaç ta 19. yüzyılda kuvvetli rüzgarlar tarafından devrilmişti. Ama ağaçtan genç bir sürgün araştırma için aşılandı ve ortaya bugünün Newton Elma Ağaçları çıktı.
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