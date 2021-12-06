Ay'ın Uzak Kısmındaki "Gizemli Ev" Bilim İnsanlarını Şaşırttı!

Çin'in Yutu-2 yüzey araştırma aracı 2019'un başlarından beri Ay'da dolaşıyor. Ve şimdi, gözlerini uzakta gördüğü, tuhaf görünümlü küp şeklinde bir nesneye dikmiş durumda.
Görev komuta merkezi yüzey araştırma aracını nesneye yaklaştırmayı ve yakın plandan görüntülemeyi hedefliyor. Ancak bunun uzaylılara ait bir yapı olduğunu düşünenler, çok ümitlenmemeli. Yutu-2 tarafından alınan görüntü çok bulanık ve uzakta. Bu yüzden nesnenin gerçek şekli ve yapısı araç nesneye net bir görüntü çekebilecek kadar yaklaşana dek, belli olmayacak. Sonunda da büyük ihtimalle bir ay kayası ile karşı karşıya kalacağız.
Ay'ın uzak tarafında çok fazla çarpma krateri bulunuyor, bu yüzden bu nesnenin bir krater enkazı olma olasılığı da oldukça yüksek.
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