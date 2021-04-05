Tarihin Gelmiş Geçmiş En Pahalı Oyunu Olma Unvanı El Değiştirdi

Heritage Auctions'un bildirdiği üzere Nintendo Entertainment System (NES) için 1985 yılından kalma mühürlü bir Super Mario Bros. kopyası 660.000 dolar fiyatına satılarak şu ana kadar satılan en pahalı oyun olma unvanını eline geçirdi. Hatta rekorun bir önceki sahibi olan Super Mario Bros. 3'ü 500.000 dolar gibi muazzam bir farkla geride bıraktı. Bir önceki rekor sahibi, 2020 yılında 156.000 dolar fiyatıyla satılmıştı. Ondan bir önceki rekor sahibi de 114.000 dolar fiyatıyla satılan aynı Super Mario Bros. oyununun iyi durumdaki bir kopyasıydı.
Oyunun tarihi önemini anlatan Heritage Auctions, bu oyunun şu ana kadar sunma şansına ulaştıkları en eski mühürlü Super Mario Bros. olduğunu belirtirken, şu ana kadar karşılaştıkları en iyi durumdaki kopyalardan biri olduğunu da vurguladı. Ayrıca bu oyun, üretim aralığı çok kısa olan Super Mario Bros.'un üretilen dördüncü sürümüydü.
Tabii ki bu oyunun şu anda da oynanabilir olduğunu belirtmekte de fayda var. Oyunu Game&Watch üzerinde oynamanız mümkün ve eğer isterseniz, Nintendo Switch Online hizmeti ile yarım milyon dolar ödemeden de oynayabiliyorsunuz. Ama yaklaşık 40 yıllık bir oyunun fiziksel bir kopyasının değerli olduğunu da kabul etmeliyiz. Yine de 660.000 dolar edip etmeyeceği ayrı bir tartışma konusu.
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