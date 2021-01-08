Bakan Koca açıkladı: 4 ilde koronavirüs vaka sayısı azalıyor

Koronavirüs pandemisine yönelik tedbirler sürerken, Türkiye genelinde hafta içi belli saatler arası ve hafta sonunun tamamını kapsayacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamaları sürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün 4 kentle ilgili son durumu açıkladı.
Koca, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da koronavirüs vaka sayılarında düşüş olduğunu söyledi.
"Vaka Sayılarında Düşüş Oldu"
Bakan Koca, twitter'dan şu mesajları paylaştı:
- İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Valilerimiz ve il sağlık müdürlerimizle ayrı ayrı görüşüp salgın ile ilgili durum değerlendirmesi ve aşı hazırlıklarını ele aldık. Son iki hafta içinde İstanbul ve İzmir'de vaka sayısında %40, Ankara ve Bursa'da %60'a yakın düşüş oldu.
- Aşı lojistik planlaması ile ilgili detayları ele alarak Acil Kullanım Onayı'nı takiben tüm adımları hızlıca hayata geçirmek için hazırlıklarımızı gözden geçirdik. Bu dönemi güçlü bir aşılama programı için fırsata dönüştürmeliyiz. Bundan sonra en önemli gündemimiz aşı.
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