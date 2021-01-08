Bakan Koca açıkladı: 4 ilde koronavirüs vaka sayısı azalıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayıları ile ilgili yaptığı açıklamada 4 ilde vaka sayılarında ciddi düşüş yaşandığını açıkladı. İşte detaylar...