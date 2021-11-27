Bakandan "Gerçekçi" Açıklama: "Ya Aşılanacağız, Ya da Öleceğiz!"

Avusturya ülke çapında bir kez daha sokağa çıkma yasağına girerken ve Şubat ayından itibaren aşıları zorunlu hale getirirken, Avrupa'nın bazı bölgelerine de dördüncü bir COVID-19 dalgası paniği yaşanıyor. Hollanda'da vakalar hızla artarken, kısmi bir sokağa çıkma yasağı söz konusu. Durum, yakın zamanda Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın yaptığı açıklamalar sonrasında da açıkça ortada.
Spahn düzenlediği basın toplantısında, "Muhtemelen kışın sonunda, Almanya'daki hemen herkes aşılanacak, iyileşecek veya ölecek" dedi ve ekledi: "Kulağa alaycı geliyor, ama gerçek bu."
Spahn bu cümleleri, Almanya'nın şu anda SARS-CoV-2'nin oldukça bulaşıcı bir mutasyonu olan Delta varyantı ile hızlı bir yayılma yaşadığı için sarf etti. Ayrıca bakan, bu korkulara sahip tek kişi gibi gözükmüyor. The Guardian'ın belirttiği üzere görev süresi sonlanmak üzere olan Şansölye Angela Merkel, Almanya Hıristiyan Demokrat Birliği liderlerine ülkenin "son derece dramatik bir durumda olduğunu" ve "şu anda mevcut olan kararların yeterli olmadığını" söyledi.
COVID-19'un yayılmasını kontrol altına almak için aşılanmamış kişilerin Almanya'da zorunlu olmayan halka açık yerlere girmeleri yasaklanmış durumda. Bavyera ve Saksonya en kötü etkilenen bölgeler arasında yer alıyor ve yetkililer buna kulüpleri kapatarak ve açık pazarları iptal ederek yanıt verdi.
Ülkenin yüzde 70'inden fazlası şu anda aşılanmış durumda, Almanya'nın liderleri sağlık çalışanları ve yaşlılara yardım eden insanlar için aşıları zorunlu kılacak bir yasa için çalışıyorlar. Var olan endişelerden biri, sakinlerin Moderna'yı BioNTech/Pfizer aşısı lehine reddetmesi nedeniyle ülkede aşıların boşa harcanması gibi gözüküyor.
Spahn, doktorların mevcut stokları sona ermeden tüketmeleri gerektiğini dile getirenler arasında yer alıyor. Bunun, özellikle henüz ilk doz COVID aşılarını bile alamayan düşük gelirli ülkeler için rahatsız edici olduğu söylenebilir. En yoksul ülkelerden bazılarının 2023 yılına kadar herhangi bir COVID aşısına geniş erişim sağlaması beklenmiyor.
Son zamanlarda salgın başladığından beri görülmeyen enfeksiyon seviyeleri kaydedildiği için, 2020 kış salgınıyla karşılaştırılabilir bir dördüncü dalganın önlenmesi amacıyla Almanya'da bir aşılanma yarışı devam ediyor gibi görünüyor. Ülkenin, Hollanda ve Avusturya gibi daha fazla sokağa çıkma yasağı önlemi uygulama kararı almak zorunda kalıp kalmayacağı ise henüz belli değil.
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