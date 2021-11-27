Bakandan "Gerçekçi" Açıklama: "Ya Aşılanacağız, Ya da Öleceğiz!"

Alman Bakan, kapanmaların tekrar geri döndüğü Avrupa için çok sert bir açıklama yaptı: "Herkes ya aşılanacak ve iyileşecek, ya da ölecek!"

  • Levent Öztürk
"Ya aşılanacağız, ya da öleceğiz"

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