Bakandan "Gerçekçi" Açıklama: "Ya Aşılanacağız, Ya da Öleceğiz!"

Alman Bakan, kapanmaların tekrar geri döndüğü Avrupa için çok sert bir açıklama yaptı: "Herkes ya aşılanacak ve iyileşecek, ya da ölecek!"