COVID-19, Şimdi de Oyun Oldu: Antidote COVID-19'u Bedava İndirin!

Dünya Sağlık Örgütü'nün de desteği ile geliştirilen ücretsiz mobil oyun Antidote COVID-19, App Store ve Goolge Play Store'dan indirilebiliyor!

  • Levent Öztürk
Antidote COVID-19: COVID-19 Oyunu Hazır!

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