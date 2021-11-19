COVID-19, Şimdi de Oyun Oldu: Antidote COVID-19'u Bedava İndirin!

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile ortaklaşa oluşturulan yeni bir mobil oyun olan Antidote COVID-19, eğlenceli olmanın yanı sıra COVID-19 aşı farkındalığını artırmayı ve yanlış bilgilendirmeye karşı mücadele etmeyi amaçlıyor.
Bilim ve sağlık oyunlarında uzmanlaşmış Finlandiyalı bir girişim olan Psyon Games tarafından geliştirilen Antidote COVID-19, oyuncunun insan bağışıklık sisteminin, COVID-19 salgınının arkasındaki koronavirüs SARS-CoV-2 dahil olmak üzere bakteri ve virüslerden gelen saldırı dalgalarıyla savaşmasına yardımcı olduğu bir kule savunma oyunu olarak tanımlanabilir. Oyun sizi COVID-19 salgınından hemen önce Antitode Laboratuvarlarına katılmaya çağırıyor ve oyunculara SARS-CoV-2'nin yayılmasını durdurmaya yardım etmekle ilgili görevler veriliyor. Bu yolculuk boyunca oyuncular bağışıklık sistemlerini, her türlü patojeni, aşıları ve kendilerini COVID-19'dan korumanın yollarını öğrenebiliyorlar.
Sevimli karakterler ve kötü adamlarla dolu eğlenceli, aksiyon dolu olan bu renkli maceranın belki de en önemli özelliği, bilim ve gerçeklerle dolu olması. Psyon Games, DSÖ, UNICEF Finlandiya ve gelişmekte olan ülkelerde bağışıklığa erişimi artırma hedefiyle küresel bir sağlık ortaklığı olan Gavi – The Vaccine Alliance ile işbirliği içinde oyunu geliştirdi. Oyundaki bilimin doğru olmasını sağlamak için, oyunla iç içe geçmiş bilimin geçerliliğini tekrar ve tekrar kontrol etmek için bir dizi halk sağlığı uzmanının tavsiyesini de aldılar.
#iamtheshield kampanyasıyla başlatılan oyun, iki önemli mesajı yaymayı umuyor: İlk olarak aşı olun; ikinci olarak, yanlış bilgilere karşı koymak için gerçekleri öğrenin. Bu mesajı bir mobil oyun aracılığıyla ileterek özellikle gençlerin dikkatini çekmeyi umuyorlar. Gençlerin genellikle eski nesillere göre daha "dijital okuryazar" oldukları varsayılırken, etkileyici kültür ve sosyal medya hala yanlış bilgileri, "sahte haberleri" ve komplo teorilerini sürdürüyor. COVID-19 pandemisi söz konusu olduğunda, COVID-19 ile mücadelede büyük bir engel olmaya devam eden bu tür yanlış bilgiler, gençlerin aşıya karşı tereddüt etmelerinin en büyük sebeplerinden biri olabiliyor.
Psyon Games CEO'su Olli Rundgren "Dünya çapında aşı oranlarının artmasına rağmen, özellikle gençler arasında aşıyla ilgili pasifliğin endişe verici işaretleri de var. Aktif bir direniş meselesi değil, daha çok COVID-19'a karşı aşı olmanın bir şekilde gereksiz olduğuna dair bir inanç gibi görünüyor. Ancak gerçek şu ki, bu salgını durdurmak ve normale dönmek için herkesin katılımına ihtiyacımız var" diyor.
DSÖ Dijital Kanallar Ekip Lideri Andy Pattison ise, "COVID-19 aşılarının yaygın olarak bulunduğu ülkeler de dahil olmak üzere küresel olarak, yanlış bilgiler aşı kabulünü ve daha geniş halk sağlığı çabalarını engelliyor" diyor ve ekliyor: "Antidote COVID-19 gibi oyunlar, insanların virüsle ilgili karmaşık bilimsel bilgileri sindirmelerine yardımcı olurken, maskeler ve aşılar gibi COVID-19 koruyucu önlemlerle ilgili yanlış bilgilere karşı dirençlerini ilgi çekici şekillerde, avucunun içinde oluşturmalarına yardımcı olabilir."
Oyunu ücretsiz olarak indirmek için iOS üzerinden App Store'u veya Android üzerinden Google Play Store'u ziyaret edebilirsiniz.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın