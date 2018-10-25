Başsız Tavuk Canavarı, Okyanusta Görüntülendi!
Yüzsüz balık, ters yürüyen örümcek ve fıstık solucanı sizi yeteri kadar korkutmadıysa, bir de "başsız tavuk canavarı"na bakın!
Antarktika, korkunç yaratıklarını karşımıza sırayla çıkarmaya devam ediyor. Geriye doğru yürüyen kabuklu örümcekler, yüzsüz balıklar ve fıstık solucanından sonra şimdi de karşımızda "kafasız tavuk canavarı" var.
Çaresizlik içerisinde bakacağınız bu yaratık, Australian Antarctic Division bilim adamları tarafından kamerayla ilk defa bu kadar yakından kaydedildi. Resmi olarak enypniastes eximia adıyla tanınan bu deniz hıyarı, daha önce sadece Meksika körfezinde görüntülenmişti.
"Kafasız tavuk canavarı" size abartılı gelmesin çünkü bu canlı, yan tarafındaki kanat benzeri organlarıyla yüzüyorlar ve kafa olması gereken yerde dairesel bir yapı bulunuyor. Canlının kafası, adeta baltayla kesilmiş gibi görünüyor.
Canlının görüntüleri, Güney Buz Denizi'nde bir ticari balıkçılık ekipmanına takılan bir su altı kamerayla kaydedildi. Paraketeye takılan kamera, "son derece dayanıklı" gövdesi sayesinde 3 kilometre derinliğe inebiliyor.
Sistem, nadir rastlanan canlıları ve okyanus tabanının daha önce görülmemiş bölümlerini ortaya çıkarmanın yanında, deniz koruma ve ticari balıkçılık işlemlerine yardımcı oluyor.
Zeynel A. Öztürk
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