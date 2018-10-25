Başsız Tavuk Canavarı, Okyanusta Görüntülendi!

Yüzsüz balık, ters yürüyen örümcek ve fıstık solucanı sizi yeteri kadar korkutmadıysa, bir de "başsız tavuk canavarı"na bakın!

Oynat Başsız Tavuk Canavarı, Okyanusta Görüntülendi! Yüzsüz balıklar, ters yürüyen örümcek ve fıstık solucanı sizi yeteri kadar korkutmadıysa, bir de "başsız tavuk canavarı"na bakın!

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