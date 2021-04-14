Battlefield 6, Oyun Haritalarını Etkileyecek Önemli Bir Yenilikle Geliyor

Yeni bir Battlefield 6 sızıntısı, yolda olan oyunun şiddetli hava şartlarını içerebileceğini ve oyunun ilk tanıtım videosunun bir çöl adasında geçeceğini öneriyor.
Battlefield 6'nın yeni harita ve mekanlara sahip olacağı kesin ancak eğer Twitter üzerindeki popüler bir Call of Duty bilgi kaynağına bakılırsa daha fazla bilgi edinmek mümkün. Sekiz yıldız Call of Duty sızıntılarını paylaşan Tom Henderson, oyunun yeni haritasının nasıl gözükeceğine dair kaba bir eskiz paylaştı (Hemen aşağıda görebilirsiniz). Daha önceki sızıntı kaynakları yeni Battlefield 6 haritalarının birinin Kazakistan'da geçeceğini önermişti ancak bu harita farklı gibi gözüküyor.
Ayrıca söylenilene göre oyunun tanıtım videosu, oyun üzerinde büyük bir etkide bulunacak olan bir hortum da dahil olmak üzere Battlefield 6'nın yeni şiddetli hava şartlarını gösterecek.
Battlefield serisi araçlı çatışmalarıyla tanınıyor ve görünene göre Battlefield 6'da bu her zamankinden daha fazla olacak. Henderson, oyunun ölçeğinin öncesine göre belirgin bir şekilde daha büyük olacağını söyleyerek aynı anda havada altı-sekiz Osprey Aracının bulunduğunu belirtiyor. Battlefield 6'nın 128 kişilik haritaları, bir Battle Royale modu ve daha modern bir zamanda geçen bir hikayeyi içermesi de bekleniyor.
EA daha önce yaptığı açıklamalarda Battlefield 6'nın "Bahar 2021"de (Mart ve Mayıs ayları arası) açıklanacağına söz vermişti ve pek çok kişi, oyunun Mayıs ayında tanıtılacağını düşünmekteydi. EA CEO'su Andrew Wilson, PS5 ve Xbox Series X'in marka için gelecek vizyonlarını sunmaya yardımcı olacağını söylemiş ve Battlefield 6'nın "daha önce görülmemiş ölçekte" haritalara sahip olacağını belirtmişti.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın