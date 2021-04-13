Samsung'un Yeni Katlanabilir Telefonlarına Galaxy Note Ayarı

Bu sene yeni bir Galaxy Note telefon göremeyecek olmamız, Samsung'u beklenen katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 2 için aceleci davranmaya itiyor.

Galaxy Note yoksa onlar var!

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