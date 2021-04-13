Samsung'un Yeni Katlanabilir Telefonlarına Galaxy Note Ayarı

Samsung'un bu yıl içerisinde iki yeni katlanabilir telefonunu daha piyasaya süreceğini zaten biliyoruz. Ancak bu telefonların ne zaman tanıtılacağı konusu halen açıklığa kavuşmuş değil. Daha önceki sızıntılar, Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 2'nin 2021 yılının ikinci yarısında tanıtılacağını söylüyordu. Başka bir deyişle şirketin, yeni katlanabilir telefonları için Ağustos / Eylül dönemine bağlı kalacağına inanılıyordu.
Fakat Güney Kore'den gelen yeni bir rapor, durumun böyle olmayacağını öne sürüyor. Yeni katlanabilirler beklenenden daha erken gelebilir ve Samsung, tanıtım için Temmuz ayını seçebilir. Yeni iddialar, Samsung'un yeni katlanabilir akıllı telefonlarını bu yıl Temmuz ayında piyasaya süreceğini iddia ediyor. Ayrıca iki model de büyük olasılıkla birlikte tanıtılacak.
Samsung'un "erken tanıtım" kararının arkasında, bu yıl yeni bir Galaxy Note serisi model görmeyecek olmamızın da etkisi olabilir. Güney Koreli şirketin, bu yıl başka bir amiral gemisi model tanıtmayacağı için, yeni katlanabilirleri daha önce piyasaya sürmek istemesi mantıksız görünmüyor.
Kısacası Samsung'un daha fazla üst düzey cihaza ihtiyacı olacak ve bu ihtiyacın katlanabilir telefonlarla karşılanması hedefleniyor.
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