Stranger Things'in Yıldızı, Instagram'dan 4.Sezon İçin İlk Spoiler'ı Verdi!

Stranger Things, 2016 yılından bu yana Netflix'in adeta amiral gemisi dizilerinden biri haline geldi. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan dizi, 4'üncü sezon için geri sayımı sürdürüyor. Şu an 4'üncü sezonun çekimleri sürerken, dizinin oyuncularından David Harbour da sette olanları Instagram'da hayranlarıyla paylaşmış.
Set arasında açtığı Instagram canlı yayınında hayranlarıyla buluşan David Harbour, Stranger Things'te Jim Hopper rolünü canlandırıyor. 4'üncü sezonun çekimleri sürerken, çekimler esnasında Instagram'dan canlı yayında sette neler olup bittiğinden bahseden Harbour, laf arasında yeni sezonda olanlar konusunda Spoiler vereceğini de söylüyor.
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Yüzündeki yara berelerden dolayı dizide rol icabı kavga ettiği anlaşılan Harbour, yayın sırasında senaryoyu okuyabileceğini söylüyor ve bu sezon Eleven'a neler olacağını herkese anlatacağım diyor! Neyse ki korkulan olmuyor ve Harbour yalnızca şaka yapmakla yetiniyor. David Harbour'un Instagram canlı yayınının ilgili kesitini hemen yukarıda izleyebilirsiniz.
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