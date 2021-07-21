Bayramlaşmanın Dijital Adresi BiP

HD kalitesinde gerçekleştirilen sesli ve grup görüntülü görüşmelerdeki desteklenen kişi sayısını 15'e çıkaran BiP ile aynı anda daha fazla sayıda kişi bayramlaşabilecek. BiP'in Keşfet kanalı için Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle uygulamaya geçirdiği servis sayesinde ise küpe numarası sorgulamasıyla kurbanlıkların kayıtlı bilgilerine ulaşılabilecek.