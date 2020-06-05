Bazı Uygulamaların Kaldırılmasını İsteyen Uygulamanın Kendisi Kaldırıldı

Google, Play Store'daki "Remove China Apps" (Çin Uygulamalarını Kaldır) uygulamasını kaldırdı. Uygulama, Hindistan ve Çin arasındaki bir sorundan dolayı Hindistan'da popüler hale gelmişti.
Remove China Apps Uygulaması Nedir?
"Remove China Apps" uygulaması, kullanıcının telefonunu tarayarak Çinli geliştiricilerden veya şirketlerden gelen ve cihazda yüklü bulunan uygulamaların bir listesini görüntülüyordu. Bu listeyi kullanarak Çin kökenli uygulamaları kaldırmak mümkün oluyordu. Uygulama, Hindistan merkezli OneTouch AppLabs adlı bir şirket tarafından geliştirilmişti ve Play Store'dan ücretsiz olarak indirilebiliyordu.
Hindistan'ın Ladakh bölgesindeki askeri bir mesele nedeniyle iki ülke arasındaki gerilimler son birkaç haftada artmıştı. Bundan dolayı Hindistan hükümeti, ülkede bir milyardan fazla insanı yerel olarak üretilen malları almaya davet etmişti.
Google, uygulamayı "Yanıltıcı Davranış İlkesini" ihlal ettiğinden dolayı kaldırdı. İlkelere göre uygulamaların kullanıcının bilgisi ve rızası olmadan cihaz ayarlarını veya diğer işlevlerini değiştirmemesi gerekiyor. Uygulamaların diğer uygulamaları kaldırmaya teşvikte de bulunmaması gerekiyor.
Bununla birlikte uygulamanın kullanıcı verisini çalmadığı ve arka planda gizli işler çevirmediği belirtiliyor.
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