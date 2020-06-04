Honor Play 4 ve Play 4 Pro Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatları

Çinli akıllı telefon üreticisi Honor, yeni akıllı telefonlarını internet üzerinde düzenlediği bir etkinlikte tanıttı. Yeni akıllı telefonlarını Play serisine katan dev şirket, yeni telefonları Honor Play4 ve Play4 Pro olarak lanse etti. Peki, Honor Play 4 ve Play 4 Pro özellikleri neler, hangi yanlarıyla öne çıkıyorlar? Fiyatları nasıl? İşte Honor Play4 ve Play4 Pro'nun fiyatı:
HONOR PLAY4 ÖZELLİKLERİ NELER?
Tasarım yönüyle birbirine benzeyen yeni telefonlar, özellik itibariyle elbette birbirinden ayrılıyor. Honor Play4, 6.81 inç büyüklüğünde IPS LCD ekrana sahip ve bu ekran 1080x2400 piksel çözünürlüğü destekliyor. Android 10 işletim sistemiyle gelen telefon, MediaTek'in MT6873 Dimensity 800 5G işlemcisine sahip olmasıyla dikkat çekerken, telefonda 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı yer alıyor.
64 MP ana kamera modülünün yanına 8 MP ultra geniş açılı, 2 MP makro ve 2 MP derinlik sensörünü de ilave eden Honor Play4, ön yüzde de 16 MP ön kamera taşıyor.
Telefonda 5G desteği mevcut. Ayrıca 802.11ac Wi-Fi ile Bluetooth 5.1 kablosuz bağlantıları da hazır bulunuyor.
Parmak izi okuyucunun telefonun yan tarafına iliştirildiği telefonda, 4300 mAh kapasitesinde bir batarya ve 22.5W hızlı şarj desteği de yer alıyor.
Honor Play4'ün dikkat çeken bir diğer yanı ise IP5X sertifikasına sahip olması.
HONOR PLAY4 PRO ÖZELLİKLERİ NELER?
Honor Play4 Pro, birtakım özelliklerle Honor Play4 modelinden farklılık yaratıyor. Telefonun ekranı 6.57 inç büyüklüğünde, ancak panel ve çözünürlük miktarı Honor Play4 ile aynı. Yine Android 10 işletim sistemin kurulu olduğu bu telefonda, işlemci tercihi ise Kirin 990'dan yana yapılmış. Telefonda yine 8 GB RAM ve 128 GB depolama birimi yer alırken, bu modelde microSD kart desteği bulunmuyor.
Kameralarıyla da farklılık gösteriyor Honor Play4 Pro. Arka tarafta 2'li kamera kurulumu bulunduran telefon, 40 MP ve 8 MP şeklinde geniş ve telefoto lenslere yer veriyor. Telefonda ön kameralarda çiftlenmiş. 32 MP ve 8 MP ön kameralarla 4K video kaydı yapılabiliyor. Buna karşılık Honor Play4'de ön kamera ile yalnızca 1080p video kaydı imkanı var.
4200 mAh kapasitesinde batarya ve 40W gücünde hızlı şarj desteğinin de bulunduğu Honor Play4 Pro, tıpkı Honor Play4 gibi yine 5G ağları destekliyor.
HONOR PLAY4 VE HONOR PLAY4 PRONU'NUN FİYATI NE KADAR?
Honor Play4 Pro, Honor Play4'ten daha pahalı bir model. Honor Play4 Pro, 2899 Yen fiyatla ön siparişe çıkarken, Honor Play4'in fiyatı ise 1999 Yen olarak belirlenmiş. Telefonların ayrıca farklı fiyatlı sürümleri de bulunuyor.
Şimdilik her 2 telefon da sadece Çin'de satışa sunulmuş durumda. Honor Play4 ve Honor Play4 Pro Türkiye'ye gelir mi bilinmez. Bunu önümüzdeki günler gösterecek...
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