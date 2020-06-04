Honor Play 4 ve Play 4 Pro Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatları

Honor yeni akıllı telefonlarını Çin'de tanıttı. Peki, yeni telefonlar nasıl? Honor Play4 ve Play4 Pro ile ilgili ilk izlenimler neler? İşte Honor Play 4 ve Honor Play 4 Pro'nun özellikleri ve fiyatı: