Bedava Grand Theft Auto 5 Sürprizi: GTA 5'i Bedeva İndirin.

GTA 5'in Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak dağıtılacağı ve 21 Mayıs'tan önce indirmeniz halinde hep sizin kalacağı ortaya çıktı. Popüler oyun, 14 Mayıs'ta Türkiye saatiyle 18:00'den itibaren hazır olacak.
Epic'in oyun mağazasının ücretsiz oyun promosyonlarından biri olarak dağıtılan GTA 5, şimdiye kadar ücretsiz dağıtılan en önemli oyun olacak. Rockstar'ın popüler oyunu ücretsiz dağıtacağına dair söylentiler dün ortaya çıkmıştı ve Epic, bu söylentiyi biraz erken doğrulamıştı. Aşağıdaki tweet, dün Epic Games tarafından paylaşıldı ancak bir süre sonra silindi.
GTA 5, halen her ay ciddi bir satış rakamına ulaşmayı başarıyor. Bu neslin en iyi oyunlarından biri olan Grand Theft Auto 5'i ücretsiz indirmek için bir Epic Games Store hesabı oluşturmanız ve mağazaya gitmeniz gerekiyor. GTA 5'i hazır olduğunda ücretsiz oyunlar bölümünden indirebilirsiniz.
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