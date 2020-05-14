Bedava Grand Theft Auto 5 Sürprizi: GTA 5'i Bedeva İndirin.

Rockstar Games, GTA V'i bir süreliğine ücretsiz olarak dağıtıyor; üstelik hep sizin olmak üzere!

GTA 5, Epic Games Store'da Ücretsiz

GTA 5'in Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak dağıtılacağı ve 21 Mayıs'tan önce indirmeniz halinde hep sizin kalacağı ortaya çıktı. Popüler oyun, 14 Mayıs'ta Türkiye saatiyle 18:00'den itibaren hazır olacak.

Epic'in oyun mağazasının ücretsiz oyun promosyonlarından biri olarak dağıtılan GTA 5, şimdiye kadar ücretsiz dağıtılan en önemli oyun olacak. Rockstar'ın popüler oyunu ücretsiz dağıtacağına dair söylentiler dün ortaya çıkmıştı ve Epic, bu söylentiyi biraz erken doğrulamıştı. Aşağıdaki tweet, dün Epic Games tarafından paylaşıldı ancak bir süre sonra silindi.

GTA 5, halen her ay ciddi bir satış rakamına ulaşmayı başarıyor. Bu neslin en iyi oyunlarından biri olan Grand Theft Auto 5'i ücretsiz indirmek için bir Epic Games Store hesabı oluşturmanız ve mağazaya gitmeniz gerekiyor. GTA 5'i hazır olduğunda ücretsiz oyunlar bölümünden indirebilirsiniz.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

iPhone dünyayı nasıl değiştirdi?

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
La Casa De Papel 5. sezon olacak mı? La Casa De Papel 5. sezon için yeni gelişme var mı?
EBA canlı ders nasıl alınır? EBA TV lise, ortaokul, ilkokul frekans bilgileri...
A101 14 Mayıs 2020 aktüel kataloğunda Xiaomi Mi ve Honor cep telefonu sürprizi
13 Mayıs 2020 BİM aktüel kataloğunda cep telefonu, hardisk göze çarpıyor
Günün En çok Okunanları
Google Play Store'a Bir Yeni İşlev Daha Geliyor
AŞK 101 hakkında bilmeniz gerekenler! Şarkıları, yeni sezon tarihi, oyuncuları
Intel, Yeni Comet Lake vPro İşlemcilerini Duyurdu
Türkiye'deki Günlük Koronavirüs Vaka ve Can Kaybı Sayıları Açıklandı
Unreal Engine 5 Demosu, PlayStation 5'in Müthiş Grafiklerini Açığa Çıkardı

 

 