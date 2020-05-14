Bu Telefonda Çentik Yok; Kızak Var. İşte Vivo'nun Yeni Telefon Hayali

Çerçevesiz tasarımın öncülerinden olan Vivo'nun yeni patenti, firmanın yakın gelecekteki telefonlarından ipuçları veriyor olabilir.

Vivo, Kızaklı Bir Telefonun Patentini Aldı

Çerçevesi neredeyse olmayan telefonların öncülerinden Vivo, yeni konsept tasarımlarını her sene Apex serisiyle gösteriyor. Bu tasarımlar daha sonra Nex serisinin bir parçası haline geliyor. Şimdi ise firmanı yeni bir patenti, Vivo'nun gelecekteki tasarımından ipuçları verdi.

Gizmochina tarafından keşfedilen, henüz ismi bilinmeyen Vivo telefonu, Çin'in CNIPA veri tabanında kaydedilmiş. Çizimlerde kızaklı bir telefonu açık ve kapalı konumdayken görüyoruz. Çizimlere göre telefon normal konumdayken, oldukça ince bir ekran çerçevesine sahip ve ekranının üzerinde herhangi bir çentik bulunmuyor. Arkada ise üst üste sıralanmış dört kamera bulunuyor. Kameralardan en büyüğü ve en üstte olanı, ayrı bir üçgen bölümde bulunuyor. Mekanizmayı açtığınızda, bu kameranın altında gizli olan flaş ortaya çıkıyor.

İlginç olan ise mekanizma açıldığında, önden herhangi bir kameranın görünmemesi. Bu bölümde ön kameranın bulunması beklense de, ön kamerayı çizimlerde göremiyoruz. Dolayısıyla telefonun ön kamerası, ekranın içerisinde olabilir ve açılan bölümde ikinci bir ekran yer alabilir.

Hareketli mekanizma şu anki haliyle telefona çok şey katmıyor gibi görünüyor. Ancak cihaz üretime yaklaştığında, ön tarafta bazı sensörlere yer verilebilir. Elbette patentlerin ticari bir ürüne dönüşme garantisi bulunmuyor. Firma gerçekten böyle bir tasarım üzerinde çalışıyorsa, bu tasarım gelecekteki Nex veya Apex serisi telefonların bir parçası haline gelebilir.

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