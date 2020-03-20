GTA 6 Hakkında Ortaya Atılan Heyecan Verici İddialara Bir Yenisi Eklendi

Bazı Grand Theft Auto 5 oyuncuları, GTA 6 hakkında heyecan verici bir keşif yaptıklarını iddia ediyorlar. İşte bu keşif ve muhtemelen karşımıza çıkabilecek olan sürpriz...

20 Mart 2020 21:00

Levent Öztürk