GTA 6 Hakkında Ortaya Atılan Heyecan Verici İddialara Bir Yenisi Eklendi

Bazı Grand Theft Auto 5 oyuncuları, GTA 6 hakkında heyecan verici bir keşif yaptıklarını iddia ediyorlar. İşte bu keşif ve muhtemelen karşımıza çıkabilecek olan sürpriz...

  • Levent Öztürk
GTA 6 tekrar Vice City'ye dönebilir
Rockstar

Grand Theft Auto 6'nın varlığı artık bir sır değil. Ama Grand Theft Auto 5'in yayımının üzerinden yedi yıl geçmiş olmasına rağmen yeni yayım tarihine yaklaştığımız da söylenemez. Yine de ortada dolaşan bazı iddialar var: Bu iddialardan biri de, oyunun kurgusal konumu hakkında.

GTA 5 oyuncuları, oyunun online kısmı için yeni DLC yolunu takip ediyorlardı ve bir sonraki oyunun, ABD bölgeleri Miami ve Florida'nın sanal sürümleri olarak tanımlanabilecek olan Vice City'ye döneceğine yönelik kanıt bulduklarını söylüyorlar. Ayrıca oyuncuların haritanın topografyasını gerçek dünya ile eşleştirmeleri sonucuna bakılırsa bu dönüş Meksika, Michigan ve Chicago'yu da kapsayabilir gibi gözüküyor. Ancak tahmin edilebileceği gibi Rockstar henüz bu konu hakkında yorum yapmış değil.

Bütün bu hayran teorilerinin giderek artmasına rağmen kısa zaman dilimi içerisinde bir GTA duyurusu beklememek lazım. 

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