Bedava İndirin: Borderlands: The Handsome Collection ve Sludge Life

Epic Games, belki en ünlü oyunlardan olmasalar da, bir çift oyunu daha bedava olarak dağıtmaya başladı. Borderlands: The Handsome Collection ve Sludge Life, platform üzerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor.
Borderlands: The Handsome Collection, isminden de çağrışım yapabileceği üzere Gearbox'un FPS oyunundan bir çift oyunu bir araya getiriyor. Dolayısıyla paket sayesinde sevilen Borderlands 2, tüm DLC'leri ve aynı etkiyi yaratmayan Borderlands: The Pre-Sequel'i oynayabiliyorsunuz.
İkinci ücretsiz oyun olan Sludge Life, mart ayında Epic tarafından PC için yayınlanmıştı. Vandalizm merkezli bu açık-dünya oyununda hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Yeni bir oyun olduğundan hakkında yapılan yorumlar henüz az, ancak denemeye değebilir.
Borderlands: The Handsome Collection 4 Haziran'a kadar ücretsiz olarak sunulacak. Sludge Life ise Epic'e göre bugünden itibaren tam bir sene boyunca ücretsiz kalacak.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın