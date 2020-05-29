Bedava İndirin: Borderlands: The Handsome Collection ve Sludge Life

Epic Games, GTA V ve Civilization VI'dan sonra iki önemli oyunu daha ücretsiz olarak indirmeye sundu. Borderlands: The Handsome Collection ve Sludge Life'ı bedava indirin.

Epic'ten İki Bedava Oyun Daha

Epic Games, belki en ünlü oyunlardan olmasalar da, bir çift oyunu daha bedava olarak dağıtmaya başladı. Borderlands: The Handsome Collection ve Sludge Life, platform üzerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor.

Borderlands: The Handsome Collection, isminden de çağrışım yapabileceği üzere Gearbox'un FPS oyunundan bir çift oyunu bir araya getiriyor. Dolayısıyla paket sayesinde sevilen Borderlands 2, tüm DLC'leri ve aynı etkiyi yaratmayan Borderlands: The Pre-Sequel'i oynayabiliyorsunuz.

İkinci ücretsiz oyun olan Sludge Life, mart ayında Epic tarafından PC için yayınlanmıştı. Vandalizm merkezli bu açık-dünya oyununda hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Yeni bir oyun olduğundan hakkında yapılan yorumlar henüz az, ancak denemeye değebilir.

Borderlands: The Handsome Collection 4 Haziran'a kadar ücretsiz olarak sunulacak. Sludge Life ise Epic'e göre bugünden itibaren tam bir sene boyunca ücretsiz kalacak.

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