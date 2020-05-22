Bir Bedava Sürprizi Daha: Civilization 6'yı Bedava İndirin

Epic, büyük oyunları cömertçe dağıtmaya devam ediyor; Civilization 6'yı bedava indirmek için geç kalmayın!

Bir Bedava Sürprizi Daha: Civilization 6'yı Bedava

Geçtiğimiz günlerde Grand Theft Auto 5'i ücretsiz olarak yayınlayan Epic Games Store, şimdi de Sid Meier's Civilization VI'yı ücretsiz olarak indirmeye sunuyor.

Sıra tabanlı strateji oyunu Civilization VI'da oyuncular, bir medeniyet kurmak, onu büyütüp ilerletmekle görevlendiriliyor. Oyunda seçebileceğiniz çeşitli medeniyetler bulunuyor; bu medeniyetlerin her biri eşsiz özellikler, birimler, yapılar ve ek özellikler içeriyor.

Sid Meier's Civilization VI'nın Steam üzerinde macOS ve Linux sürümleri de bulunuyor, ancak Epic Games Store'dan Windows sürümünü indirebiliyorsunuz. Oyunun minimum sistem gereksinimleri ise şöyle:

İşletim sistemi: 64bit Win7 / Win8.1 / Win10
İşlemci: Intel Core i3 2.5 GHz veya AMD Phenom II 2.6
Bellek: 4 GB
Depolama alanı: 12 GB
Ekran kartı: 1GB DirectX 11 Ekran Kartı (AMD 5570, NVIDIA 450 veya Intel Integrated Graphics 530)

Sid Meier's Civilization VI'yı 28 Mayıs tarihine kadar ücretsiz olarak buradan edinebilirsiniz. Öncesinde iki adımlı oturum açmayı etkinleştirmeniz gerekebileceğini belirtelim.

CIVILIZATION VI Official Announcement TrailerCIVILIZATION VI Official Announcement Trailer
Watch the announcement trailer for the next entry in the award-winning Civilization series coming to PC on October 21, 2016. SUBSCRIBE for First Looks and tips from the developers of Civilization VI - Civilization VI offers new ways to interact with your world, expand your empire across the map, advance your culture, and compete against history’s greatest leaders to build a civilization that will stand the test of time. Originally created by legendary game designer Sid Meier, Civilization is a turn-based strategy game in which you attempt to build an empire to stand the test of time. Become Ruler of the World by establishing and leading a civilization from the Stone Age to the Information Age. Wage war, conduct diplomacy, advance your culture, and go head-to-head with history’s greatest leaders as you attempt to build the greatest civilization the world has ever known. FOLLOW US: OFFICIAL WEBSITE > TWITTER > FACEBOOK > INSTAGRAM >

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Evde çalışmayı kolaylaştıran 5 donanım ipucu

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Charlize Theron'un rol aldığı Netflix filmi The Old Guard'dan ilk fragman yayınlandı
A101 21 Mayıs 2020 aktüel kataloğunda Samsung TV, cep telefonu ve kulaklık
20 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda Samsung Galaxy A70 cep telefonu fırsatı
Netflix'ten yeni bilim kurgu dizisi "Snowpiercer" geliyor! Konusu nedir?
Günün En çok Okunanları
realme Adeta Şov Yapıyor! İşte realme'nin İlk Çeyrek Rakamları!
YouTube'dan, "Arif'in Manchester'a Attığı Golü Ararken Kaybolanlara" Özel
Google'ın Tarayıcısı Chrome İçin Önemli Geliştirmeler Yolda
TV Keyfinizi Büyük Ekrana Taşımanın Yolu
Bu Maskeyle Yemek Yiyeceğinize, Evde Oturun Daha İyi

 

 