Bir Bedava Sürprizi Daha: Civilization 6'yı Bedava İndirin

Geçtiğimiz günlerde Grand Theft Auto 5'i ücretsiz olarak yayınlayan Epic Games Store, şimdi de Sid Meier's Civilization VI'yı ücretsiz olarak indirmeye sunuyor.
Sıra tabanlı strateji oyunu Civilization VI'da oyuncular, bir medeniyet kurmak, onu büyütüp ilerletmekle görevlendiriliyor. Oyunda seçebileceğiniz çeşitli medeniyetler bulunuyor; bu medeniyetlerin her biri eşsiz özellikler, birimler, yapılar ve ek özellikler içeriyor.
Sid Meier's Civilization VI'nın Steam üzerinde macOS ve Linux sürümleri de bulunuyor, ancak Epic Games Store'dan Windows sürümünü indirebiliyorsunuz. Oyunun minimum sistem gereksinimleri ise şöyle:
İşletim sistemi: 64bit Win7 / Win8.1 / Win10
İşlemci: Intel Core i3 2.5 GHz veya AMD Phenom II 2.6
Bellek: 4 GB
Depolama alanı: 12 GB
Ekran kartı: 1GB DirectX 11 Ekran Kartı (AMD 5570, NVIDIA 450 veya Intel Integrated Graphics 530)
Sid Meier's Civilization VI'yı 28 Mayıs tarihine kadar ücretsiz olarak buradan edinebilirsiniz. Öncesinde iki adımlı oturum açmayı etkinleştirmeniz gerekebileceğini belirtelim.
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