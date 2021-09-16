Beklenen Dev Oyun Battlefield 2042, Yine COVID-19'a Yenik Düştü!

Oyun dünyasının en can sıkıcı yönlerinden biri, merakla beklediğimiz oyunların sıklıkla ve defalarca ertelenmesi. Ve bu durum bir kez daha yaşanıyor. DICE'ın FPS oyunu Battlefield 2042, 19 Kasım 2021'e ertelendi.
Geliştirme ekibi ve EA tarafından yapılan ortak açıklamada, bu son dakika değişikliğinin nedeni olarak devam eden COVID-19 salgını gösterildi. Neyse ki erteleme çok da uzun değil; oyunun açıklanan ilk yayın tarihi 22 Ekim olarak duyurulmuştu.
Yapılan açıklama şu şekilde: "Oyunun ölçeği ve kapsamı göz önüne alındığında, lansmana doğru ilerlerken ekiplerimizin stüdyolarımıza geri döneceğini ummuştuk. Devam eden koşullar bunun güvenli bir şekilde olmasına izin vermiyor. Battlefield 2042 vizyonunu gerçekleştirmek için fazladan zaman ayırmanın önemli olduğunu düşünüyoruz."
Call of Duty: Vanguard'ın 5 Kasım'da ve Halo Infinite'in 8 Aralık'ta çıkması planlanıyor. Bu da Battlefield 2042'nin bu iki dev FPS oyunun arasına yerleşeceğini gösteriyor.
Battlefield 2042, PC (Origin, Steam ve Epic Games Store), Xbox One, Xbox Series X - S, PlayStation 4 ve PlayStation 5 için yayınlanacak.
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