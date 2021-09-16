Beklenen Dev Oyun Battlefield 2042, Yine COVID-19'a Yenik Düştü!

Battlefield serisinin merakla beklenen yeni oyunu Battlefield 2042'den erteleme haberi geldi. Ertelemenin nedeni ve yeni çıkış tarihi haberimizde...

Battlefield 2042, Yine COVID-19'a Yenik Düştü!

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