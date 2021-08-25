Battlefield 2042 Henüz Çıkmamış Olsa da Hileleri Şimdiden Ortaya Çıktı

Battlefield 2042 henüz çıkmadı ama şimdiden hileleri ortaya çıkmaya başladı ve bilgisayar korsanları tarafından hedef alındı. Charlie Intel tarafından tespit edildiği üzere, 'IWantCheats' adlı bir web sitesi, yaklaşmakta olan çevrimiçi nişancı oyunu için şimdiden hileler sunuyor. Hack'ler listesi, aimbot'lar, radar hack'leri, insanları taciz etme yolları ve herkesin eğlencesini mahvedebilecek daha fazla oyunu bozan özellik var.
Daha da kötüsü, 'IWantCheats'in daha önce hiçbir Battlefield oyunundan yasaklanmamış olan "1.2 milyondan fazla kayıtlı hesaba" sahip olduğunu iddia etmesi.
Web sitesi ayrıca oyuncuları aktif olarak hile yapmaya teşvik ediyor, hack'lerinin tespit edilemediğini ve her zaman güncellendiğini söylüyor: "Güvenlik ve belirlenememe, IWantCheats için en önemli önceliklerdir. Geliştiriciden yeni bir yama çıktığı anda güncellediğimiz için Battlefield 2042 hack'imizin algılanmadığı onaylandı."
IWantCheats sitesi ayrıca Outriders, Call of Duty: Warzone, Splitgate ve hatta Sea of Thieves için de hileler vaat ediyor.
Çevrimiçi akışın artık norm haline gelmesiyle, birçok "profesyonel" oyuncu, izleyicilerini gerçekte olduğundan daha yetenekli olduklarını düşünmeleri amacıyla kandırmak için hileler kullanarak yıldız oluyor. Bazıları yakalansa da, daha karmaşık saldırılar arttıkça, geliştiricilerin bir hilenin kullanıp kullanılmadığını belirlemesi daha da zorlaşıyor.
Çevrimiçi rekabetçi bir nişancı oyunu olması nedeniyle Battlefield 2042, haksız avantaj elde etmek isteyen oyuncularla dolup taşacak gibi görünüyor. Geliştiricilerin bilgisayar korsanlarını engellemek için bir oyunu sıfırdan geliştirmek kadar zaman harcadıkları Call of Duty: Warzone, Apex Legends ve PUBG gibi oyunlarda bunu defalarca gördük.
Call of Duty, lansmanından bu yana dünya çapında 300.000 oyuncuyu kalıcı olarak yasakladı ve Şubat ayında 60.000 oyuncu daha hile yazılımı kullanırken yakalandı. Ancak ne yazık ki, bilgisayar korsanları ve hileler, oyunu manipüle etmek ve adil oynamayı seçen her oyuncu için sefalete neden olmak için daha fazla yol bulmaya devam ediyor.
Battlefield 2042, Dice'ın uzun süredir devam eden birinci kişi gözünden nişancı oyunu için popüler bir dönüş olacak şekilde şekillenirken, hiç kimse bilgisayar korsanları nedeniyle doğası gereği bozulan rekabetçi bir oyun oynamak istemeyeceği için, EA'nın hile yapanları erkenden durdurması büyük önem taşıyor.
Umarız hem Dice hem de EA, Battlefield 2042'nin rekabetçi ve bilgisayar korsanlarından arınmış olmasını sağlayabilir, ancak yaklaşan hile dalgasını durdurmak için şimdiden adım atılması gerekiyor gibi görünüyor...
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