Beklenen Oppo Find X5 Pro'nun Neredeyse Tüm Özellikleri Sızdırıldı!

WinFuture tarafından sızdırılan bilgilerin genellikle doğru çıktığını düşünürsek, yolda olan Oppo Find X5 Pro hakkında artık çok daha fazla şey bildiğimizi söyleyebiliriz. Zira kaynak, çok daha fazla bilgiyi sızdırmış durumda.
Daha önceden de beklenildiği gibi, telefonun kalbinde Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisi bulunacak. Dahili depolama alanı 128 GB veya 256 GB olacak ve artırma seçeneği olmayacak. Pilin 5.000mAh, şarj hızının ise 80W olacağı belirtiliyor.
Arka tarafta üçlü 50MP+50MP+13MP kamera kurulumu söz konusu. 5x optik zum bulunuyor. Bu açıdan, fazla bir gelişme yok gibi görünüyor. Sızıntılar, Oppo Find X5 Pro'nun siyah ve beyaz modellerini detayları ile gösteriyor. 6,7 inçlik 3216 x 1440 piksel, 120Hz ekranı olacak. Telefonun 28 Şubat'ta MWC 2022 fuarında görücüye çıkması bekleniyor.
Neden Oppo Find X4 modeli olmadığını merak ediyorsanız, bu sorunun yanıtı, 4 rakamının Çin'de uğursuz olarak kabul edilmesi. Bu yüzden Oppo Find X3 Pro'dan sonraki modelin adı Oppo Find X5 Pro olacak.
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