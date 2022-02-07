Beklenen Oppo Find X5 Pro'nun Neredeyse Tüm Özellikleri Sızdırıldı!

Oppo Find X5 Pro'dan gelen yeni sızıntılar, yakında piyasaya sürülecek olan amiral gemisi telefon hakkında neredeyse her şeyi ortaya koydu.

Oppo Find X5 Pro özellikleri sızdı!

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