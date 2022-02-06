Sony, Bungie'den Sonra Yeni Satın Almalar İçin 10 Milyar Dolar Ayırdı!

Sony, Bungie'den sonra 1, hatta 2 büyük şirketi daha satın alabilir. Peki, markette hangi şirketler var? İşte Sony'nin satın alabileceği şirketler ve fiyatları...