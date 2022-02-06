Sony, Bungie'den Sonra Yeni Satın Almalar İçin 10 Milyar Dolar Ayırdı!

Oyun sektörü son dönemde satın alımlarla çalkalanıyor. Microsoft'un geçtiğimiz günlerde Activision Blizzard'ı yaklaşık 70 milyar dolar karşılığı satın almasının arkasından Sony de cevap olarak Halo ve Destiny serisinin yaratıcısı Bungie'yi yaklaşık 4 milyar dolara satın aldığını açıklamıştı. Ancak anlaşılan Sony durmayacak. Yeni gelen haberlere göre Japon devinin gözü şu an diğer şirketlerde.
TweakTown tarafından hazırlanan bir rapora göre, Sony'nin Mart 2024 yılına kadar sadece satın alımlar için ayırdığı 10 milyar doları daha var. Peki, Sony bu paraya kimleri satın alabilir?
Sony'nin satın alamayacağı şirketler arasında EA, Take-Two Interactive, Bandai Namco ve Emracer bulunuyor, zira bu şirketlerin fiyatı, Sony'nin satın alım için ayırdığı paradan yüksek. EA'in fiyatı 37 milyar dolar olurken, Take- Two Interactive 25 milyar dolara, yanında Zynga bonusuyla beraber satın alınabiliyor. Namco ve Embracer'ın fiyatları da 15 milyar dolar.
Ancak Sony, şu markaları rahatlıkla satın alabilir:
- Ubisoft: 7 milyar dolar
- Konami: 6 milyar dolar
- Square Enix: 6 milyar dolar
- Capcom: 5 milyar dolar
- Sega: 4 milyar dolar
Hatta fiyatlara baktığımızda Sony, isterse Konami, Square Enix, Capcom ve Sega'dan 2'sini birden satın alabilir.
Bakalım bu satın alım yarışında kim galip çıkacak ve hangi oyun devi, satın aldığı markalardan en iyi şekilde yararlanacak? Bekleyip göreceğiz...
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