Beklenen Telefon İptal mi Ediliyor? İddia ve Resmi Açıklama Haberimizde...

Çip üretiminde yaşanan sorunlar, merakla beklenen bir telefonun daha iptal edildiği iddiasını ortaya çıkarttı. Ama yapılan resmi açıklama durumun tam da böyle olmadığını söylüyor.

  • Levent Öztürk
Beklenen Telefon İptal mi Ediliyor?

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