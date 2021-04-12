Beklenen Telefon İptal mi Ediliyor? İddia ve Resmi Açıklama Haberimizde...

Teknoloji sızıntılarının tanınır bir kaynağı olan Jon Prosser, Twitter üzerinde yaptığı bir açıklamayla Google Pixel hayranları için kötü bir haber vererek devam eden çip üretim sıkıntısı nedeniyle Google Pixel 5a'nın iptal edilmiş olabileceğini söyledi. Ancak daha sonra bu ilk duyuruyu, telefonların sadece ABD için sunulacağını söyleyerek güncelledi.
Ayrıca Prosser, Pixel 4a ve 4a 5G telefonların 2021 yılın boyunca sunulmaya devam edeceğini de iddia ediyor. Yeni üst model Pixel telefonlar ise normalde yıl sonuna doğru duyuruluyor ve yayımlanıyor; o yüzden 2022'ye Pixel 5a veya Pixel 6a görmeyebiliriz.
Prosser bu sızıntı için kaynakları hakkında bir bilgi vermemiş olsa da Android Central, kendi kaynakları ile bu iptali doğruladı. Ancak daha sonrasında Google, 9to5Google'a resmi olarak "Pixel 5a 5G'nin halen ABD ve Japonya'ya geleceğini ve son yılın a-serisi telefonu tanıtıldığı sırada duyurulacağını" söyledi ve bu da Mayıs ayındaki Google I/O 2021 anlamına gelebilir.
Tüm bu iddia ve açıklamalar, yeni soruları da beraberinde getiriyor. Google'ın telefona "Pixel 5a 5G" olarak hitap etmiş olması, bu yıl içerisinde daha ucuz bir yeni 4G LTE Pixel 5a sürümünün olup olmayacağını şüpheye düşürüyor. En büyük soru ise, herhangi bir Pixel 5a telefonun ABD ve Japonya dışında satılıp satılamayacağı.
Çip sorunu tüm teknoloji firmaları için oldukça kötü bir durum ve PS5'lerin, Xbox Series X'lerin ve PC GPU'ların yaşadığı stok problemlerinin de sebebi. Bu eksiklikler genel olarak Covid-19 sınırlamaları dolayısıyla yavaşlayan üretimlerden ve ithalat / ihracattan kaynaklanıyor ve analistler, etkilerin 2022 yılında da hissedileceğini tahmin ediyor.
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