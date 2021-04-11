Galaxy S21 Telefonlar İçin Kötü Haber: Değerlerini Şimdiden Kaybettiler

Ülkemizde "eskisini getir yenisini götür" şeklinde de bildiğimiz takas sistemi, elbette global çapta da farklı şekillerde ve farklı ürün kategorilerinde işliyor. Bazen eski cihazı yenilemek için kullanılan bu sistem bazen ise farklı ürün gruplarından ürün satın alabilmek için tercih ediliyor. Bu servislerden biri olan SellCell'in açıkladığı rakamlara göre ise, artık Galaxy S21 serisi takas için pek değerli değil.
"İyi de, nasıl olur?" dediğinizi duyar gibiyiz. Zira Galaxy S21 serisi çok yakın bir zamanda piyasaya çıktı ve oldukça taze bir akıllı telefon. Ancak SellCell'de değerinin yarısını kaybetmiş bile.
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SellCell'in hazırladığı listede Galaxy S21 Ultra 5G modeli 637 dolar fiyatla satın alınırken, telefonun resmi satış fiyatı ise 1199 dolar. Buna baktığımızda takas sistemi içinde yüzde 46.9'luk değer kaybettiğini görmek mümkün.
Benzer konu diğer Galaxy S21 telefon modelleri için de geçerli durumda. Hemen yukarıda detaylı listeyi görebilirsiniz.
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