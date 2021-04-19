Beklenen Yeni iMac'lerden Gelen Yeni Sızıntı, Yine Kafaları Karıştırdı

Apple'ın yeni iMac serisini tanıtması beklenirken, gizemli bir iMac modeli hakkında yeni sızıntılar ortaya çıktı ve kafalar bir kez daha karıştı.