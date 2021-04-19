Beklenen Yeni iMac'lerden Gelen Yeni Sızıntı, Yine Kafaları Karıştırdı

Diğer Mac ürünlerinde olduğu gibi Apple'ın yeni 2021 iMac serisini de tekrar tasarladığı artık bir sır değil. Bunun sebebi de yeni iMac'lerde Apple'ın kendi ARM-tabanlı M1 işlemcilerini kullanmasının beklenmesiydi. 21,5 inç ve 27 inç boyutlarında olan iki model, Bloomberg'in bir haberine göre J456 ve J457 kod adlarına sahipti.
Ancak geçtiğimiz ay 9to5Mac, macOS Big Sur 11.3 beta güncellemesinde "iMac 21,1" ve "iMac21,2" olarak adlandırılan iki yeni Apple iMac cihaz adı (ID) bulduğunu açıklamıştı. Henüz bu yeni ID'lerin Bloomberg haberinde belirtilenlerle aynı olup olmadığını kesin olarak bilmiyoruz. Ancak kendisini uygun bir şekilde "Leakbench" olarak adlandırılan bir Twitter kullanıcısı tarafından dün, iMac 21,1 modelinin bir Geekbench sonucunda görüldüğü bildirildi. Her ne kadar sızan Geekbench puanları tek başına heyecan oluşturmak için yeterli olmasa da, bu sonuçların dikkat çeken noktası sistemi güçlendiriyor gibi gözüken işlemcinin ilginç ve gizemli performansıydı.
Görünene göre iMac 21,1 bir "ARM Qualcomm" sekiz çekirdekli işlemci tarafından güçlendiriliyor ancak bu cihaz, bir Genuine Intel CPU olarak belirleniyor. Anakart da "Intel Corporation iMac21,1" olarak tanınmakta. Test, macOS Big Sur 11.1 build 20C69 üzerinde gerçekleştirildi.
Geekbench saat hızlarını genellikle yanlış bildiriyor ve bu yüzden son özellikler için bunlara bakmak pek doğru olmayabilir ancak önbellek boyutu veya çekirdekler gibi diğer detaylar daha güvenilir ve değişme ihtimalleri daha düşük. İşlemci, Apple'ın kendi M1'i gibi sekiz çekirdekli bir ARM çipi gibi gözüküyor. Ancak bu yılın 21,5 inçlik iMac modelini güçlendireceği söylenen M1, Geekbench'teki bu bilinmeyen CPU'nun neredeyse iki katı puanlarla çok daha üstün bir performans gösteriyor.
Tabii ki muhtemelen tamamlanmamış bir kısımdan bahsettiğimizi ve bu sayılara çok derin bir şekilde bakmamakta fayda olduğunu unutmamak lazım.
Apple'ın Bahar etkinliği 20 Nisan'da gerçekleşecek ve bu etkinlik sırasında firmanın yeni iMac serisi hakkında konuşması mümkün. 21,5 inçlik iMac stokları tükeniyor gibi gözüküyor ve bu da yeni nesil modeller için hazırlık olarak yorumlanabilir.
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