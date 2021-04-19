Beklenen Yeni iMac'lerden Gelen Yeni Sızıntı, Yine Kafaları Karıştırdı

Apple'ın yeni iMac serisini tanıtması beklenirken, gizemli bir iMac modeli hakkında yeni sızıntılar ortaya çıktı ve kafalar bir kez daha karıştı.

  • Levent Öztürk
Yeni iMac'ten kafa karıştıran yeni sızıntı

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Uzaktan Eğitime Özel Tablet: TCL TAB 10s

Enerjisi bitmeyen telefon: realme C15

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 22 Nisan aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı TV'ler, akıllı telefon ve tabletler
BİM 23 Nisan aktüel ürünler kataloğunda Elton TV ve Airmaster drone sürprizi
A101 15 Nisan aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı TV'ler ve akıllı telefonlar var
BİM 16 Nisan aktüel ürünler kataloğunda dikkat çeken teknolojik ürünler

Günün En çok Okunanları
12 Büyük Takımın Kurduğu Avrupa Süper Ligi, FIFA 22'yi Kötü Vuracak
NASA'nın Mars Helikopteri Ingenuity, Beklenen Uçuşunu Gerçekleştirdi
NVIDIA'nın RTX 3000 Kararı, Kripto Para Madencilerini Üzecek
iPhone 13 ve iPhone 13 Pro'nun Muhtemel Final Tasarımı Sızdı
Konami, Yeni Oyunu Undying Moon'u Duyurdu!

 

 