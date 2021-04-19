Bir Tesla Otomobil, Aranan Bir Suçlunun Yakalanmasını Sağladı

ABD'de bir Tesla otomobil, bir suçlunun yakalanmasında büyük rol oynadı. Ama bu haber, özellikle gizlilik konusunda önem verenleri pek mutlu etmeyebilir...

  • Levent Öztürk
Suçluyu Tesla otomobil yakaladı

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Uzaktan Eğitime Özel Tablet: TCL TAB 10s

Enerjisi bitmeyen telefon: realme C15

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 22 Nisan aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı TV'ler, akıllı telefon ve tabletler
BİM 23 Nisan aktüel ürünler kataloğunda Elton TV ve Airmaster drone sürprizi
A101 15 Nisan aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı TV'ler ve akıllı telefonlar var
BİM 16 Nisan aktüel ürünler kataloğunda dikkat çeken teknolojik ürünler

Günün En çok Okunanları
Dünya'daki Herkes Aynı Anda Okyanuslara ve Denizlere Girerse Ne Olur?
Acer R270, Zero Frame Çerçevesiz Tasarımla Monitörde Fark Yaratıyor
Fiat Nisan ayına özel kampanyasını duyurdu
İşte Nintendo Switch'e Gelecek 21 Oyun!
HONOR Band 6 Çok Yakında Türkiye'de! İşte HONOR Band 6 Özellikleri!

 

 