Bir Tesla Otomobil, Aranan Bir Suçlunun Yakalanmasını Sağladı

Kara Şimşek hayranları için iyi bir haberimiz var: Bir otomobil, bir suç serisini çözmeye yardımcı olmuş olabilir. Mahremiyet ve gözetim konularında endişeleri olanlar ve suçlular için ise kötü bir haberimiz var: Bir otomobil, bir suç serisini çözmeye yardımcı olmuş olabilir...
Tesla araçlarında bir "Nöbetçi Modu" (Sentry Mode) özelliği bulunuyor. Bu özellik aktifken ve araç kullanım dışıyken araç, harici kameralarını kullanarak tehlikeleri belirlemeye çalışıyor. Eğer araca yaslanan biri gibi ufak bir "tehdit" belirlenirse araç, kameraların kayıt yaptığı konusunda bir uyarı vererek potansiyel hırsızları caydırmaya çalışıyor. Eğer daha büyük bir tehdit belirlenirse kameralar kaydetmeye başlıyor ve araç, en yüksek seste müzik çalmaya başlayarak çevredekileri uyarıyor ve araç sahibinin telefonuna bir bildiri gönderiyor.
Gizmodo'nun belirttiği üzere bu özellik, Massachusetts, Springfield'teki Marthin Luther King Jr. Presbiteryan Kilisesi'ne yönelik bir seri nefret suçuna dahil olduğu iddia edilen bir şüphelinin yakalanmasını sağlama konusunda işe yaradı. Aralık 2020 tarihinde kilisede birkaç yangın başlamış ve çevredeki bazı araçların lastikleri kesilmişti. FBI'ın raporunda belirtilene göre 28 Aralık tarihinde çıkan yangın "temel olarak binayı yok etmişti."
44 yaşındaki Dushko Vulchev'in görüntülerinin o sırada kilisenin yakınlarında park etmiş olan bir Tesla'dan alınması ile beraber en sonunda bir şüpheli yakalandı. FBI raporunda Vulchev'in Tesla aracın kayıtlarındaki görüntülerinde yüzünün net bir şekilde görülebildiği belirtiliyor.
Martin Luther King Jr. Presbiteryan Kilisesi'nin papazı ve cemaatinin neredeyse tamamı, bu saldırıların kurbanları gibi siyahi vatandaşlardan oluşuyor. Vulchev'in geçmişi hakkında yapılan incelemeler de sıklıkla "beyaz olmayanlar ve Müslümanlara karşı ırkçı kin gösterdiğini" ve siyahi bireylere hitap ederken ırkçı hakaretleri kullandığını ortaya çıkarttı.
Bu kamera kayıtları üzerine harekete geçilmesinin ardından Vulchev, dini mülklere karşı hasar verme konusunda dört ve federal bir suç işlemek için ateş kullanma konusunda bir suç ile suçlandı. İlerleri bir tarihte bu suçlamaların incelenmesi için mahkemede dava yürütülecek.
Giderek daha fazla aracın bu tür teknolojilere sahip olmasıyla da bu olayın, benzer yardımlar göreceğimiz son olay olmayacağı tahmin edilebilir.
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