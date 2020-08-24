BenQ, Android Tabanlı Akıllı Projektörleri Satışa Sundu! İşte Özellikleri!

Dünyanın 1 Numaralı DLP projektör markası BenQ, büyüyen BYOD trendinde iş iletişimini kolaylaştırarak görsel ekranların potansiyelini ortaya çıkarmak için tasarlanan Smart Projektörlerini Türkiye'de satışa çıkardı. Özellikle işletmelerin kullanımı için geliştirilen bu yeni ürünler, verimliliği ve üretkenliği en üst düzeye çıkarmak için profesyonel kablosuz sunumlardan video konferans çözümlerine, cihaz uyum çeşitlilğinden USB portundan dosyaların doğrudan okunmasına kadar modern toplantı odalarındaki birçok ihtiyacı karşılar.
BenQ Asya Pasifik Başkanı Jeffrey Liang yeni Smart Projektörlerle ilgili şu bilgileri verdi: "Kurumsal ekran çözümlerinde lider bir uzman olan BenQ, yenilikçi görüntüleme teknolojimizle işletmelerin verimliliği ve üretkenliği artırmasına yardımcı olmaya kendini adamıştır. Daha fazla işletme BYOD politikasını benimsedikçe, herkesi fikirlerini istedikleri yerde ve zamanda paylaşmaya davet eden daha akıllı, mobil cihaz dostu bir projektör geliştirmek önemlidir,.Daha iyi bir kullanıcı deneyimi elde etmek için, akıllı arayüzümüzü mükemmel donanım tasarımı kadar çok düşündük."
Sezgisel, kullanıcı dostu bir işletim sistemi ile donatılan İşletmeler için BenQ Akıllı Projektörler, toplantı odasında üretkenliği artırmanın yanı sıra Over-the-Air (OTA) aracılığıyla aygıt yazılımının zahmetsizce yükseltilmesi için önceden yararlı iş uygulamaları ile yüklenmiştir. Birden fazla platform ve cihaz arasında kolay kablosuz aynalamaya ek olarak, Blizz aracılığıyla video konferans yapmak, Firefox tarayıcısını kullanmak, WPS Office aracılığıyla iş birliği içinde belgeler oluşturmak veya TeamViewer'dan cihazları uzaktan kontrol etmek mümkündür.
Sırasıyla Full HD, WXGA'dan XGA'ya çözünürlüklere sahip standart atış modelleri EH600, EW600 ve EX600'ün yanı sıra, kısa mesafeli modeller EX800ST ve EW800ST toplantı odasında daha fazla alan bırakır. Smart projektörler ayrıca; X-SignYayın Sistemi, Hesap Yönetim Sistemi (AMS) ve Cihaz Yönetim Sistemi (DMS) dahil daha kapsamlı yönetim uygulamaları sağlar. Kullanıcılar kişiselleştirilmiş dosyalarına AMS aracılığıyla bulut üzerinden erişebilirken, BT yöneticileri birden çok hesabı ve cihazı tek seferde kolayca yönetebilir veya herhangi bir toplantı odasının projeksiyon ekranlarına anlık mesajlar gönderebilir.
BenQ, devrim niteliğindeki İşletmeler için Smart Projektörlerin çalışanların fikirlerini paylaşma ve verimli bir şekilde işbirliği yapma yetkisine sahip olduğu bir ortam yaratacağını ve ayrıca BYOD eğiliminin büyümesiyle üretkenliği artırmaya yardımcı olacağını umuyor.
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