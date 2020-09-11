BenQ GS2 Mobil Projektör ile Açıkhavada Eğlence Fırsatı

BenQ taşınabilir kablosuz LED projektör aileleri açıkhavada da eğlenmeye ve keşfetmeye teşvik ediyor.

BenQ GS2 Mobil Projektör Tanıtıldı!

Dünyanın 1 Numaralı DLP projektör markası BenQ, aile odaklı eğlence ve öğrenmenin yanı sıra outdoor yaşam tarzları için tasarlanmış dayanıklı, taşınabilir bir LED projektör olan GS2 modelini tanıttı. Filmleri, videoları, müziği ve öğrenim materyallerini herhangi bir iç veya dış mekanda yansıtabileceğiniz GS2 tüm kablolu ve kablosuz cihazlarla çalışabilir. Su sıçramasına ve düşmeye karşı korumalı bu cihaz açık havada yapılacak aktiviteler için de idealdir.  

BenQ Corporation Başkanı Conway Lee, "GS2 ailelere, birbirleriyle vakit geçirmekten keyif almaları, eğlenmeleri ve hatta öğrenmeleri için yepyeni bir yol sunuyor. Dış mekanda çok rahat kullanılabilen bu ürün, ailelerin doğanın harikalarını keşfetmesine olanak sağlarken, deneyimi sınırsız öğrenme ve eğlence ile zenginleştiriyor." dedi

GS2, birçok olağanüstü özelliği ve yeteneği birleştirerek öğrenme ve eğlencenin sınırlarını ortadan kaldırıyor. Her türlü hava koşulunda, her türlü arazide dış mekan kullanımı için tasarlanmış olan GS2, arka bahçede veya kamp alanında çocuklarla stressiz aile eğlencesi için dayanıklı, ancak hafif taşınabilir tasarımının yanı sıra IPX2 su sıçraması koruması ve 0,5 metreden düşmeye karşı dayanıklılık sunuyor.

GS2 portatif projektör, WiFi, HDMI, USB-C veya yerleşik ortam okuyucusunu kullanarak, büyük boyutlu görsel-işitsel içeriği anında yayınlayıp oynatarak ailelerin birlikte eğlenmesi ve öğrenmesi için yeni fırsatlar yaratır. GS2 aynı zamanda güçlü bir Bluetooth hoparlör olduğundan ses performansı ile keyfinizi ikiye katlar. Sınırsız uygulamadan yararlanabilmeniz dahili Aptoide TV uygulaması ile birlikte gelir.

GS2, ailelerin ve çocukların güvenliği ve rahatlığı göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. İzleyicinin konforunu ve görme sağlığını korurken izleme deneyimini optimize etmek için canlı LED ışığı ve mevcut ortam ışığı seviyesini otomatik algılayarak uygun parlaklığı ayarlayan BenQ'nun özel LumiExpert ™ teknolojisi kullanılmıştır.

Kompakt ve hafif olan GS2, herhangi bir güçlük veya bağlantı kaygısı olmadan her yere kurulabilir. Otomatik odaklama, otomatik dikey kilit taşı ve herhangi bir ortamda kolay, anında çalıştırma için ayarlanabilir mafsala sahip GS2, aileler için evlerinde veya harika dış mekanlarda yaratıcı ve ilham verici öğrenme ve eğlence olanakları sağlar.

Dünyadaki dijital sinemaların %90'ında kullanılan son derece dayanıklı DLP teknolojisi (Digital Light Processing) ile güçlendirilen GS2, 30.000 saatlik bakım gerektirmeyen LED ışık kaynağıyla birlikte hassas renkler ve keskin netlik ile uzun ömürlü görüntü kalitesi sunar.

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