AMD Ryzen 4000, Intel'in Comet Lake Amiral Gemisini Yok Etmeye mi Geliyor?

AMD, doğrudan Intel Core i9-10900K'yı hedef alarak ilk defa 10 çekirdekli bir CPU yapabilir mi ve Ryzen 4000, Intel'in Comet Lake amiral gemisini yok edebilir mi? Ortaya çıkan bilgiler ilginç...

  • Ercan Uğurlu
AMD Ryzen 4000, Core i9-10900K'ya Rakip Olacak

AMD Ryzen 4000 serisi masaüstü işlemcileri bu yıl bitmeden ortaya çıkacak ve görünüşe göre bu yongalar 10 çekirdekli bir yapı ile tanıtılacak. AMD, daha önce 10 çekirdekli bir Ryzen işlemci üretmedi. 8 çekirdekli işlemcilerden sonra Ryzen 3000 ile 12 çekirdeğe sıçrayan AMD, böylece yeni seri ile ilk kez 10 fiziksel çekirdekli bir işlemci tanıtacak.

Elbette bu bilgi halen duyumlara dayanıyor, resmi açıklama henüz gelmiş değil. Ancak eğer bu bilgi doğru ise, AMD'nin Intel'in şu anki Comet Lake amiral gemisini hedef alan bir işlemci modeline sahi olacağı açık. Zira Comet Lake ailesinde yer alan Core i9-10900K da 10 çekirdekli bir yapıya sahip.

Bu konuda şu an bundan başka elle tutulur bir bilgi yok. Ne olup biteceğini hep birlikte göreceğiz.

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