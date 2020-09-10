AMD Ryzen 4000, Intel'in Comet Lake Amiral Gemisini Yok Etmeye mi Geliyor?

AMD, doğrudan Intel Core i9-10900K'yı hedef alarak ilk defa 10 çekirdekli bir CPU yapabilir mi ve Ryzen 4000, Intel'in Comet Lake amiral gemisini yok edebilir mi? Ortaya çıkan bilgiler ilginç...