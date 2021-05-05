Banksy'nin Love is the Air Eserinin Satışında Bitcoin ve Ethereum Sürprizi

Önemli müzayede evlerinden biri olarak kabul edilen Sotheby's, fiziksel sanat eserleri için hem Bitcoin, hem de Ethereum kabul eden, başka bir deyişle kripto para birimlerini kabul eden ilk büyük müzayede evi olacağını duyurdu. Müzayede evi, bu hamlesini gerçekleştirmek için büyük bir kripto para borsaları arasında gösterilen Coinbase ile işbirliği yapıyor.
Sotheby's, kripto para kabul edeceği ilk satışın 3 ila 5 milyon dolar arasında satışa çıkması planlanan, sokak sanatçısı Banksy'nin ikonik bir çalışması olan Love is the Air olacağını duyurdu. Banksy, 12 Mayıs'ta Sotheby'nin yaklaşan Çağdaş Sanat Akşam Müzayedesinin bir parçası olarak sunuluyor ve potansiyel alıcılar, kazanan teklifi kendi seçtikleri kripto para birimi ile ödeme seçeneğine sahip olacak.
Sotheby's Baş Teknoloji Sorumlusu Stefan Pepe, "dijital sanatın ve NFT'lerin giderek daha fazla benimsenmesiyle ve dijital inovasyona daha fazla odaklanmamızla birlikte, koleksiyoncular arasında Sotheby's ile iş yaparken daha sorunsuz ödeme seçenekleri için artan bir istek gördük" diyor ve ekliyor: "Güvenilir borsa Coinbase'den yardım almanın en doğru seçenek olduğuna karar verdik. Müşteri satın alma deneyimimizi geliştirmek ve müşteri tabanımızı genişletmek için yeni yollar aramaya devam edeceğiz."
- Bitcoin nedir?
- Dogecoin: Sürpriz Kripto Para Birimi Dogecoin Nedir?
- Bitcoin'in Rakibi Etherum Uçuyor
Sotheby's, bir süre önce de NFT ticaretinin önemli adresi Nifty Gateway ile iş birliği yapmış, "The Fungible Collection" satışıyla NFT alanına girmişti. "Fungible Collection" satışı, kripto ve NFT'lerin günümüzde geldiği noktayı gözler önüne seren, toplam 17 milyon dolara yakın bir gelir sağlamıştı.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın