Gran Turismo 7, Dosya Boyutu Nedeniyle Yeni Bir SSD Almanızı Gerektirebilir

PlayStation 4 ve PlayStation 5 oyun konsollarına özel olarak hazırlanan ve yakında oyun severlerle buluşması beklenen Gran Turismo 7'nin dosya boyutu açıklandı. Söylenene göre Gran Turismo 7, PS4 ve PS5'i adeta "yiyip bitirecek."
Mart ayında piyasaya çıkacak olan Gran Turismo 7, PlayStation resmi sayfasında listelendi. Oyuncuların 69 dolar karşılığında ön siparişte bulunabildiği oyunun oyuncular için özellikle görsel bir şölen sunması beklenirken, ihtiyaç duyduğu depolama kapasitesi ise bir o kadar üzücü olacak. Zira Gran Turismo 7 için gereken alan tam 110 GB.
AAA oyunların büyük miktarda depolama kapasitesine ihtiyaç duymasına elbette alışkınız. Yakında çıkacak olan Horizon Forbitten West'in 85 GB'lık bir depolama alanı ihtiyacı olacağı ve Call of Duty: Vanguard'ın 90 GB'ı devirdiğini düşündüğümüzde Gran Turismo 7 için de böylesi bir ihtiyaç beklenebilir. Ancak bu sonuç, yine de Gran Turismo 7'yi yüklemek isteyenleri PS4 ve PS5'ten pek çok oyunu silmek zorunda bırakacağı gerçeğini pek değiştirmiyor...
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın