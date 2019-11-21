Beyaz eşya teknolojisinde yeni ufuklar

Akıllı cep telefonu, akıllı televizyon, akıllı araba... Tüm bunlar teknoloji çağının hayatımızı kolaylaştırmak, sık sık tekrarladığımız işlemlerin yönetimini makinelere bırakmak ve böylece hayatı yaşamaya daha fazla fırsat bulmak için icat edilen yenilikler ve ardı arkası gelecek gibi de görünmüyor. Yapay zekâ ve derin öğrenme sayesinde makineler artık önceden programlandıkları işleri harfiyen tekrarlamak yerine kendi dijital iradeleri ile kendi kararlarını (az da olsa) verebiliyorlar ve bizi uğraşmaktan kurtarıyorlar.
Bunun yanında daha verimli çalışmaları, Dünya için çok önemli olan enerjiyi daha az tüketmeleri ve daha az arıza yapmaları için de gerekli önlemler alınıyor, gerekli geliştirmeler yapılıyor elbette. Bu yazımızda geçtiğimiz haftalarda ziyaret ettiğimiz LG'nin Kore'deki Ar-Ge merkezimiz sırasında aldığımız bilgileri ve bu teknolojilerinin hangilerinin ne zaman Türkiye'ye geleceğini (veya geldiğini) sorduğumuz özel bir röportajı bulacaksınız. Konuğumuz (aslında biz onlara konuk olduk ama olsun, adettendir, böyle denir) LG Türkiye Beyaz Eşya Ürün Müdür Yardımcısı Zeynep Nemutlu. Haberimizin devamını aşağıda okuyabilir, röportajımızı ise yukarıdaki videodan izleyebilirsiniz.
Bırakın çamaşırınızı yapay zekâ yıkasın
LG Çamaşır Makinelerinin Sunduğu Derin Öğrenme ve Yükseltilmiş TurboWash 360, Yıkama Verimliliğini En Üst Düzeye Çıkartırken, Kıyafet Hasarını En Aza İndiriyor.
LG Electronics (LG), daha iyi çamaşır yıkama sonuçları elde etmek için tasarlanan en yeni önden yüklemeli çamaşır makinesini piyasaya sürdü. Makine, derin öğrenme ile birlikte şirketin yeni Yapay Zeka Direkt Sürücüsü (DD) ile güçlendirilmiş durumda. Yeni teknoloji, kumaş hasarını en aza indirmek için makine içerisindeki çamaşırın özelliklerini ve hacmini belirleyerek kusursuz ve nazik bir yıkama sağlıyor. Ayrıca, yükseltilmiş TurboWash 360 ile LG'nin gelişmiş önden yüklemeli makinesi giysileri daha temiz hale getiriyor ve daha kısa sürede döngüleri tamamlıyor.
Geliştirilmiş DD motoruna sahip yeni cihaz, üstün kumaş bakımını içerecek şekilde 'mükemmel yıkama performansı' tanımını genişletiyor. Derin öğrenme teknolojisini kullanan AI DD, çamaşırların ağırlığını otomatik olarak algılayıp kumaş yumuşaklığını doğru bir şekilde değerlendirerek, özenle ayarlanmış bir yıkama sağlıyor. Bu, her seferinde mükemmel sonuçları garanti ediyor ve kullanıcıların favori giyim eşyalarının ömrünü uzatan kumaş hasarı oluşumunu yüzde 18 azaltıyor.
LG çamaşır makinesi, TurboWash 360 özelliği sayesinde, sadece 39 dakika süren hızlı yıkama kolaylığı sunuyor. Bu da, geleneksel TurboWash özelliğinden yüzde 34 daha hızlı yıkama anlamına geliyor. Makine, çamaşırları daha temiz hale getirmek için dört farklı yöne su ve çamaşır deterjanı jetleri sıkıyor. Yeni LG çamaşır makinelerinde bulunan Steam Plus özelliği, mükemmel çamaşır yıkama fonksiyonunun yanı sıra, özel bir sterilizasyon döngüsüyle, alerjenlerin yüzde 99,9'unu nötralize ediyor. Wrinkle Care özelliği ise, rahatsız edici kırışıklıkların yüzde 30'unu gideriyor.
Yeni çamaşır makinesi ayrıca, LG'nin pratik ve kullanıcı dostu özellikler yaratma konusundaki kararlılığını da ortaya koyuyor. Dayanıklı ve güvenilir olan yeni çamaşır makinesi, A +++ -% 50 enerji derecesine ve 10 yıllık garantiye sahip. Kolaylığı artıran SmartThinQ™ uygulaması, kullanıcıların çamaşır makinesini akıllı telefonlarından uzaktan kontrol etmelerini ve izlemelerini sağlıyor. Ayrıca, yeni çamaşır makinesinin altına LG MiniWash yerleştirildiğinde TWINWash™'a dönüştürülebiliyor ve kullanıcının aynı anda iki farklı çamaşırı yıkamasını sağlıyor.
Bulaşık makinelerinde buharlı yıkama devri başladı
LG'nin Yeni Bulaşık Makinesi, TrueSteam ™ ve QuadWash ™ ile Kapsamlı ve Hijyenik Temizlik Sözü Veriyor. Bu üründe, LG'nin özel TrueSteam ™ sistemine ek olarak, daha etkili ve verimli bir temizlik sağlamak amacıyla, benzersiz performans arttırıcı teknolojiler kullanılıyor.
TrueSteam ™, hassas parçalardan çelik tencere ve tavalara kadar her şeyi mükemmel şekilde temizlemek için lekeleri ve artıkları bulaşıklardan kolayca ayıran yüksek sıcaklıkta buhar parçacıkları üretiyor. Teknoloji, ana yıkama döngüsünden önce, sertleşmiş yiyeceklerin gevşetilmesini sağlıyor. Bu işlem tamamlandıktan sonra, bulaşık makinesi kullanıcılarının en yaygın şikayetlerinden biri olan istenmeyen su lekelerinin oluşumunu yüzde 30'a varan oranda azaltmak için tekrar aktive oluyor. LG'nin buhar gücü teknolojisi, tüketicilerden gelen, kusursuz temizlik ve daha fazla hijyen talebini sağlamak için sıcak, saf buhar parçacıkları kullanarak daha güvenli ve daha sağlıklı bir performans sergiliyor.
LG'nin etkileyici çekirdek teknolojilerinden bir diğeri olan QuadWash ™, mükemmel bulaşık sonuçları çıkartmak için, çoğu bulaşık makinesinin aksine iki değil, dört püskürtme kolu kullanıyor. Hareketli kollar, her iki yana ve ileriye geriye hareket ederken, tabakları, cam kapları ve farklı büyüklükteki tencere tavaları tüm açılardan temizliyor. Çok yönlü su akımı sayesinde, göze hoş görünmeyen lekeler veya bulaşık kalıntıları ortadan kalkıyor.
Bulaşık makinesi ayrıca, neredeyse her türlü mutfak eşyası, hatta uzun saplı şarap bardakları için ayarlanan EasyRack ™ Plus sistemi ile olağanüstü esneklik ve rahatlık sunuyor. Tek bir dokunuşla, makinenin üst rafının yüksekliği üç seviyeden biriyle değiştirilebiliyor. LG SmartThinQ ™ teknolojisi, günlük yaşamı kolaylaştırmak için bulaşık makinesinin işlevselliğini daha da artırırken, LG ThinQ ™ uygulaması, kullanıcıların döngü sürelerini izlemelerine ve hatta temizlik tamamlandığında uyarıları almasına olanak tanıyor. Ayrıca, tencere, tava, güveç ya da narin parçalara özel yıkama programlarının yanı sıra, "gece bakımı" gibi çeşitli özel yıkama ihtiyaçları için yeni programlar uygulama üzerinden indirilebiliyor.
Akıllı buzdolabı içinde ne var ne yok gösteriyor
LG'nin yeni, inceltilmiş Fransız kapılı kompakt buzdolabı modelleri her mutfağa sığması, geliştirilmiş taze tutma özelliği, dayanıklılığı ve enerjiyi verimli kullanması ile öne çıkıyor. Yeni ince, Fransız kapılı buzdolabı, Ice & Water Dispenser ile birlikte yüksek kapasiteli InstaView-in-Door ™ modellerinin bulunduğu ürün ailesine katılıyor. Şık tasarımları ve kullanışlı özellikleriyle LG'nin rekabetçi yeni serisi, alan dostu boyutlarıyla üstün kaliteli soğutma çözümleri sunuyor. Şirketin son teknoloji Linear Cooling™ ve DoorCooling +™ teknolojileri ile donatılan ilk ince model Fransız Kapı buzdolapları, yiyeceklerin daha uzun süre daha taze kalmasını sağlıyor. LG'nin enerji tüketimini azaltmaya yardımcı olan buzdolapları 10 yıllık bir garantiyle desteklenen gelişmiş Inverter Linear Kompresöre sahip.
İnce Fransız Kapılı buzdolapları, 835 milimetrelik genişliğiyle, çoğu mutfakta bulunan ortalama buzdolabı ölçüsünden (850-900 mm) daha küçük boyutlara sahip. Bu da, LG'nin Fransız Kapılı buzdolaplarının, ölçeğinden bağımsız olarak neredeyse tüm mutfaklara mükemmel şekilde uyacağı anlamına geliyor. Ayrıca, yeni modeller hem pratik, hem de içten ve dıştan zarif ve modern bir tasarıma sahip. İnce Fransız Kapılı buzdolabı serisinin düz iç kısmı, buzdolaplarının zarif ve lüks tarzına ek olarak sofistike bir görünüm kazandırıyor. LG'nin yenilikçi buzdolaplarında, yeni eklenen Mat Siyah da dahil olmak üzere bir çok farklı renk seçeneği bulunuyor. Yumuşak LED Panel Işık ve Kare Cep Kolu, bu çarpıcı yeni cihazların özel görünümüne katkıda bulunuyor. Hafif ancak parlak yapısı ile LED aydınlatma, buzdolabının içindekileri tamamen aydınlatırken kullanıcıların gözlerini korumalarına yardımcı oluyor.
LG'nin endüstri lideri teknolojisi, kullanıcıların tarladan gelen tazeliğin tadını çıkarmasını sağlarken nem kaybını önlüyor ve yiyeceklerin orijinal rengini ve canlılığını korumasına yardımcı oluyor. Inverter Lineer Kompresör tarafından desteklenen Linear Cooling™ sıcaklık dalgalanmasını ± 0,5 derece arasında tutuyor. Bu arada, DoorCooling +™ soğutma işlemi boyunca eşit bir sıcaklık sağlıyor ve geleneksel bir soğutma sisteminden yüzde 19.7 daha hızlı soğutuyor. Buzdolabının üst kısmına yerleştirilmiş hava menfezleri bulunan DoorCooling +™, kapı sepetinde saklanan eşyaları en iyi seviyede tutmak için hava akımını kapı alanına yönlendiriyor. Bu özellik, eşya gözünün iç kısmı ile kapının içi arasındaki sıcaklık farkını büyük ölçüde azaltıyor.
İnce Fransız Kapılı buzdolapları yüzde 32 daha az enerji kullanıyor ve LG'nin Inverter Linear Kompresörü sayesinde yüksek dayanıklılık gösteriyor. 10 yıllık garantiyle desteklenen kompresör, buzdolaplarında enerji verimliliğini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda geleneksel LG modellerine göre yüzde 25 daha sessiz çalışma sağlıyor. Bu üstün performans, esas olarak kompresörde kullanılan doğrusal pistonlu tahrikten kaynaklanıyor.
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