Beyazdan Bile Daha Beyaz Bir Beyaz... Bu Boya, Her Şeyi Değiştirebilir

Bilim insanları, yüzeyine gelen güneş ışığının %95,5'ini yansıtabilen yeni bir ultra-beyaz boya geliştirdiler. Bu inanılmaz özellik sayesinde bu boya ile boyanmış olan bir şey – örneğin bir bina – direkt güneş ışığı altında bile soğumayı başarabiliyor. Bu muazzam başarı da küresel ısınmaya karşı mücadelede kullanılabilir gibi gözüküyor.
Cell Reports Physical Science dergisinde çalışmalarını yayınlayan ekip, boyayı iki günlük bir süre içerisinde test ettiklerini belirtiyor. Güneş gök yüzünde en yüksek noktasında olduğu sırada yeni boya ile boyalı olan yüzey çevresindeki cisimlerden en az 1,7°C daha soğuktu. Gece ise ortam sıcaklığının 10°C altında kalıyordu.
Purdue Üniversitesi'nden kıdemli yazar Profesör Xiulin Ruan, "tek katmanlı parçacık matriks boya formunda yüksek güvenilirlikli, kolay uygulanan ortam sıcaklığının altında kalan bir ışınımsal soğutma çözümü geliştirmenin kalıcı bir görev olduğunu" söylüyor ve bu çözümün küresel ısınma etkisini azaltmak için de kullanılabilecek pek çok farklı uygulama alanı olduğunu belirtiyor.
Cisimleri ve binaları soğutabilme yeteneği oldukça heyecan verici ve ısınmaya devam eden dünyamızda pek çok endüstri devi için inanılmaz seviyede faydalı olabilecek bir gelişme. Bu tarz bir çözüm sadece konut ve ticari binaların ortam sıcaklıklarının düşük tutulmasında değil, bozulabilecek ürünlerin bulunduğu depolarda ve hatta veri merkezlerinde soğutma maliyetlerini (hem dolaylı hem de direkt yollardan çevreye yapılan sera gazı salınımı da dahil olmak üzere) düşürmeye yardımcı olabilir. Bu boya ile kaplı bir binanın iç mekan sıcaklığı daha düşük olacak ve klima kullanımı ihtiyacı düşecektir.
Boya, içerisinde kalsiyum karbonat bir parça da bulunan akrilik bir boya. Metalik bir parçasının bulunmaması, boyanın dış mekanlarda kullanılan telekomünikasyon donanımlarında da kullanılabilmesine imkan tanıyor.
Ruan, boyanın üretim sürecinin de ticari boyaların üretim süreci ile uyumlu olduğunu ve masrafının karşılaştırılabilir ve hatta belki de daha ucuz olduğunu söylüyor. Ancak buradaki önemli noktanın, boyanın uzun süreli dış mekan kullanımları için uygun olması adına güvenilirliğinin garantilenmesi olduğunu belirtmeyi de unutmuyor.
Ekip şu anda boyanın çevresel etkenler anlamında ne kadar güvenilir olduğunu test ediyor. Boya morötesi ışığa, toza, suya ve deterjana maruz bırakılacak ve aynı zamanda da var olan boyaların yerini alabilmesi için doğru özelliklere sahip olup olmadığının ölçülmesi adına farklı gerçekçi malzemelerin yüzeyinde test edilecek.
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