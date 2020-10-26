Beyazdan Bile Daha Beyaz Bir Beyaz... Bu Boya, Her Şeyi Değiştirebilir

Bilim insanlarının yeni geliştirdikleri boya o kadar beyaz ki, boyandığı cismi direkt güneş altında bile soğutuyor. Peki ama "beyazdan da beyaz" lan bu boya, gerçek hayatta ne işe yarayabilir?