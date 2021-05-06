Beyin Aktivitesini Uzaktan Kaydedebilen Cihaz Geliştirildi

Bilim insanları, sinirsel kayıt akışını sürekli kaydedip aktaran kablosuz bir cihaz kullanarak insanların beyin aktivitelerini uzaktan takip etmeyi başardı. Nature Biotechnology dergisinde yayınlanan çalışmada implantın beş Parkinson hastasını 15 ay boyunca gün boyu nasıl izlediği gösterildi.
Cihaz tarafından iletilen bilgilere dayanarak, araştırmacılar her hastaya verilen derin beyin stimülasyonu (DBS) seviyesini uzaktan ayarlayabildiler. Genellikle Parkinson, nöbetler ve depresyonu tedavi etmek için kullanılan DBS, belirli beyin bölgelerini uyarmak için elektrotlar kullanarak düzensiz aktiviteyi engellemek ve semptomları hafifletmeyi hedefliyor.
Bununla birlikte, şimdiye kadar beyin aktivitesini izlemek her zaman zor oldu, çünkü bu tür kayıtları almak için hastaların fiziksel olarak bir hastanede veya laboratuvarda bulunması gerekiyordu. Bu yüzden günlük hayatta, evdeyken bireylerin beyin aktivitesini izlemek mümkün olmamıştı.
Araştırmacılar makalelerinde her hastanın gün boyunca sinirsel aktivitesini kablosuz olarak takip etmek için, motor korteksine elektrotları nasıl yerleştirdiklerini açıklıyor. Alınan veriler daha sonra hastalar hakkındaki bilgilerle çapraz referanslanıyor ve araştırmacıların Parkinson'la ilgili motor yetersizlikleriyle ilişkili sinir modellerini belirlemelerine yardımcı oluyor. Sonuç olarak, araştırmacılar her hastanın semptomlarının altında yatan benzersiz sinirsel imzaları belirleyebildiler ve bu nedenle her bireye iletilen DBS seviyesini özelleştirebildiler.
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