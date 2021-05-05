Play Store'da Beklenen Güncelleme Nihayet Dağıtılmaya Başlandı

Geçtiğimiz eylül ayında Google'ın, Play Store'daki "Uygulamalarım" bölümünün tasarımını yenilediği, yeni tasarımda "Uygulamalarım ve oyunlarım" bölümünün "Uygulama ve cihazı yönet" şeklinde değiştirildiği ortaya çıkmıştı. Yeni tasarımda birçok seçenek iki sekmeli bir düzenin içinde toplanmıştı. Ve şimdi, bu yenilik kullanıcılara ulaşmaya başladı.
Güncellenen tasarım, "Genel Bakış" ve "Yönet" sekmelerini içeriyor. Genel Bakış sekmesi, bekleyen uygulama güncellemelerinin özetini, cihaz depolama alanının kullanımını, oylamaları ve yorumları ve kullanıcılar arasında uygulama paylaşım özelliğini içeriyor. Yönetim bölümünde satın alınan ve cihaza kurulan uygulamalar ve güncelleme bekleyen uygulamaları filtreleyip görüntülemek mümkün. Geçen yılki ekran görüntüleri, bu bölümün kullanıcıların listeden istedikleri uygulamaları seçmelerine ve güncelleme veya paylaşmalarına olanak tanıyacağını gösteriyordu.
Değişiklik, yeni kullanıcı arayüzünün bir ekran görüntüsünü paylaşan Reddit kullanıcısı KnownStruggle1 tarafından sergilendikten sonra farklı yorumlara neden oldu. Kullanıcılar uygulamaları tek tek güncellemek için ekstra adımlar atmak zorunda kalınacağından şikayet ediyor. Bant genişliği sınırlı veya internet bağlantısı sorunlu olan kullanıcılar, uygulama paylaşım özelliğinden memnun olacak gibi görünüyor, zira artık yalnızca Play Store indirme bağlantıları değil, APK dosyalarını da paylaşmak mümkün olacak.
Güncelleme kullanıcılara sunucu tabanlı güncellemeler yoluyla adım adım yayılıyor. Bazı kullanıcılar birkaç hafta önce güncellemenin yapıldığını söylerken, bazıları ise herhangi bir değişiklik görmediklerini belirtiyor. Ama dağıtımın başlaması, yeniliklerin herkese kısa sürede ulaşacağının sinyali olarak kabul edilebilir.
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