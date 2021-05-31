Bilgisayar Alacaklara Çok Kötü Haber: Fiyatlar Daha da Artabilir!

Dünyanın önde gelen üreticilerinden ikisi Dell ve HP, pandemi sebebiyle yaşanan çip krizinden kolay kolay kurtulamayacağı konusunda fikir beyan ederken, aynı zamanda çip krizinin PC satışlarının ve tedariği üzerinde önemli ölçüde olumsuz etkisi olabileceği konusunda da uyarıda bulunuyor.
Dünyanın 4 bir yanındaki endüstri kaynakları pandemi sırasında bilgisayar çiplerinin üretimindeki yavaşlamadan etkilenirken, Tayvan, Japonya ve diğer bölgelerdeki dökümhaneler ve üretim tesisleri de salgın ve karantinadan olumsuz etkilendi. Buna istinaden Dell ve HP, özellikle PC kanadında talebin arzı geçebileceğini söylerken, bunun fiyatları artırabileceğine işaret ediyorlar.
Öte yandan Dell ve HP'nin 2021 yılı ilk çeyrek satış raporları da paylaşıldı. Dell, 2021 yılı ilk çeyreğinde yüzde 12 artış görmüş ve bununla birlikte 938 milyon dolar kazanç ile 24.5 milyar dolar oranında gelir elde etmiş. HP ise PC satışlarını 2021'in ilk çeyreğinde yüzde 27 oranında artırmış ve dizüstü bilgisayar kanadında da yüzde 47'lik bir artış sağlamış durumda.
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