Bilgisayar Korsanlarının Yeni Silahı: Akıllı Prizler Tehlike Saçıyor!

Bilgisayar korsanlarının önünde herhangi bir güvenlik duvarı örmek pek bir zor. Teknolojinin her zaman bir açığını keşfedip o noktadan içeriye sızmayı başaran bilgisayar korsanlarının elini zorlaştırmak için ise her zaman yazılımları güncel tutmak ve güçlü parolalar oluşturmak yetmeyebiliyor. Öte yandan seçilen elektronik cihazların kalitesinden de ödün vermemek gerekiyor.
Bir güvenlik firması olan A&O It Group tarafından paylaşılan yeni blog yazısına göre bilgisayar korsanları artık ucuz akıllı prizleri kullanarak da Wi-Fi ağına giriş yapabiliyorlar. Özellikle Amazon, eBay ve Aliexpress üzerinden 10 $ gibi düşük fiyatlara kolayca alınabilen akıllı prizlerin, bilgisayar korsanları için Wi-Fi ağına giriş bileti niteliği taşıdığı da blog yazısında ifade ediliyor.
Saldırganlar Wi-Fi kimlik bilgilerini edindikten sonra hedef ağa bağlanıyor ve buradan bilgisayarınıza erişerek video ve ses kaydı alabiliyor, savurmasız diğer akıllı cihazlarınızı kontrol edebiliyor hassas verilerinizi ele geçirebiliyorlar.
O nedenle ağa bağlayacağınız akıllı ürünlerin kalitesinin belli bir çizginin üzerinde tutulması gerektiğini ifade eden yetkililer, Wi-Fi ağınızın güvenlik protokollerini de elden geçirmeniz konusunda uyarıda bulunuyor.
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