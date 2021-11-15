Bilgisayarda Bluetooth nasıl açılır? Bluetooth olduğu nasıl anlaşılır?

Bilgisayarda Bluetooth açmak için yapılması gerekenleri adım adım anlattık. Bilgisayarınızda Bluetooth olup olmadığını bilmiyorsanız, nasıl bulabileceğinizi ve etkinleştirebileceğinizi yazımızdan öğrenebilirsiniz.