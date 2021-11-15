Bilgisayarda Bluetooth nasıl açılır? Bluetooth olduğu nasıl anlaşılır?

Bilgisayarda Bluetooth açmak için yapılması gerekenleri adım adım anlattık. Bilgisayarınızda Bluetooth olup olmadığını bilmiyorsanız, nasıl bulabileceğinizi ve etkinleştirebileceğinizi yazımızdan öğrenebilirsiniz.

  • Zeynel A. Öztürk
Windows 10'da Bluetooth Açma

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