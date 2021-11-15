Bilgisayarda Bluetooth nasıl açılır? Bluetooth olduğu nasıl anlaşılır?

Bluetooth, artık yalnızca teknoloji meraklılarına özel bir teknoloji değil. Bugün Bluetooth'a otomobillerden telefonlara, her yerde rastlamanız mümkün. Bu yüzden Windows'ta Bluetooth'u etkinleştirerek birçok pratik işlevden faydalanabilirsiniz.
Aşağıda "Bilgisayarda Bluetooth nasıl açılır?" sorusunun yanıtını anlatıyoruz.
Windows 10'da Bluetooth'u Etkinleştirme
Sağ alttaki konuşma baloncuğuna tıklayarak İşlem Merkezi'ni açın ve Bluetooth düğmesine tıklayın. Düğme maviye dönerse Bluetooth etkin demektir.
Alternatif bir yöntem için Başlat > Ayarlar > Cihazlar > Bluetooth ve diğer cihazlar yolunu izleyin. Sağ tarafta üstte Bluetooth'un altındaki anahtarı açık konuma getirin.
Bluetooth'u Diğer Cihazlarda Açma
Android: Android'li cihazlarda Bluetooth'u uyarı alanındaki kısayolu kullanarak açabilmeniz gerekiyor. Kısayolu görmüyorsanız, Ayarlar > Kablosuz ve Ağlar > Bluetooth yolunu izleyin ve Bluetooth anahtarını açık konuma getirin.
iOS: iOS cihazlarında Bluetooth'u açmak için Ayarlar uygulamasındaki Kontrol Merkezi'ni kullanabilirsiniz.
Windows 10 ile Bluetooth Cihazlarını Eşleştirme
Windows'ta iki cihazı eşleştirmek için Başlat > Ayarlar > Cihazlar > Bluetooth ve diğer cihazlar yolunu izleyin. Sağ tarafta Bluetooth ya da başka cihaz ekle üzerine tıklayın.
Karşınıza içerisinde üç seçenek bulunan yeni bir pencere gelecek. Bluetooth'a tıklayın. Sisteminiz, etrafınızdaki cihazları tarayacak ve bulduğu sonuçları gösterecek. Bu işlemin tamamlanması bir dakika sürebilir. Cihaza bağlanmak için ismine tıklayın. Bağlandığınız cihaza göre bir adım daha atmanız gerekebilir.
Cihazlarınızı eşleştirdikten sonra onların adlarını Bluetooth ayarları sayfasında görmeye başlayacaksınız.
Bilgisayarın Bluetooth Özelliği Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır?
Yeni laptoplar genellikle Bluetooth kurulu halde geliyor. Ancak bilgisayarınız eskiyse ya da masaüstü bilgisayar kullanıyorsanız, Bluetooth olmama ihtimali de vardır. Peki bilgisayarda Bluetooth olup olmadığı nasıl anlaşılır?
- Aygıt yöneticisini açın.
- Bilgisayarınıza bağlı tüm aygıtların göründüğü bu ekranda Bluetooth var mı diye bakın.
- Bluetooth aygıtını listede göremediyseniz "Ağ Bağdaştırıcıları" kategorisini de kontrol edebilirsiniz. Bluetooth da bir kablosuz bağlantı olduğu için bu alanda görülebilir.
- Bluetooth varsa ve kurulu değilse kurmanız gerekir. Yoksa harici bir Bluetooth takarak kullanabilirsiniz.
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