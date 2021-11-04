Bilgisayarda ekran görüntüsü alma nasıl yapılır? (SS alma)

Bilgisayarda ekran görüntüsü almak oldukça kolay. Yardımcı programlar olmadan da SS almak mümkün. Peki ekran görüntüsü almak için yapılması gerekenler neler? Adım adım anlatıyoruz.

Bilgisayarda ekran görüntüsü alma nasıl yapılır? (SS alma)

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Bilgisayarda ekran görüntüsü alma nasıl yapılır? (SS alma)

 

 