Bilgisayarda ekran görüntüsü alma nasıl yapılır? (SS alma)

Bilgisayarda ekran görüntüsü almak için bazı kısayollar mevcut. Klavyede birkaç tuşa basarak ekran görüntüsünü alarak resim dosyası olarak kaydedebilirsiniz. Peki SS almak için yapılması gerekenler neler? Yardımcı program gerekiyor mu? Ekran görüntüsü nereye kaydediliyor? İşte detaylar...
Bilgisayarda Ekran Görüntüsü Alma
Bazı durumlarda ekrandaki bir görüntüyü resim dosyası olarak kaydetmeniz gerekebilir. Örneğin Enter sayfalarında gördüğünüz ekran görüntülerinin nasıl kaydedildiklerini hiç düşündünüz mü?
Bu bölümde, ekrandaki bir görüntünün "fotoğrafını" çekmeyi öğreneceksiniz. Ancak fotoğraf çekmek dediğimizde aklınıza standart bir fotoğraf makinesi ile yapılmış çekimler gelmemeli. Ekrandaki bir görüntüyü kaydetmek isterseniz, elbette bir fotoğraf makinesi kullanabilirsiniz. Ancak bu yöntem hem zordur; hem de istenilen kaliteye ulaşılamaz. Oluşacak yansımalar ve yetersiz ışık, çoğu zaman başarısız fotoğraflarla baş başa kalmanıza neden olacaktır. Peki ama bu sayfalarda da gördüğünüz ekran görüntülerini nasıl kaydediyoruz? Bu iş için zorlu engelleri aştığımızı düşünmeyin. Ekran görüntüsünü kaydetmek, sadece birkaç tıklama ile mümkün.
Bilgisayarda ekran görüntüsü almak için bu kısayolları kullanabilirsiniz:
- FN + Print Screen
- Windows + Print Screen
- Windows + Shift + S
- Alt + Print Screen
- Yalnızca Print Screen tuşu
- Ekran Alıntısı Aracı
Bilgisayarda ScreenShot Alma
Bilgisayarda ekran görüntüsü almak için kısayol mevcut. Hemen her konuda en büyük yardımcımız olan bilgisayarımız, ekran görüntüsünü kaydetmek için de imdadımıza koşuyor. Klavyedeki "Print Scrn" tuşu bu amaç için tasarlanmıştır. Tuşa bastığınızda, ekranın o anki görüntüsü hafızaya alınır.
Bilgisayarda Ekran Görüntüsü Nereye Kaydedilir?
Ekran görüntüsünü Print Screen tuşu ile aldıktan sonra herhangi bir programı (Paint, Word, Excel gibi) açıp "Düzen" menüsü altındaki "Yapıştır" seçeneğine tıklarsanız, hafızadaki görüntü bir anda karşınızda belirecektir. Artık bu görüntüyü kaydedebilir ve dilediğiniz zaman tekrar açabilirsiniz. Çünkü ekran görüntüsü, kayıt işlemi sonucunda bağımsız bir dosya olarak sabit diske yazılacaktır.
Bilgisayarda Print Screen Tuşu Yoksa Nasıl Ekran Görüntüsü Alınır?
Bazı bilgisayar klavyelerinde Print Screen tuşu yer almaz. Apple laptoplar bunlardan biridir. Bu gibi durumlarda yukarıdaki kombinasyonu kullanabilirsiniz. Apple klavyede ekran görüntüsü almak için Shift+Command+3 tuşlarına basmanız yeterli olacaktır.
Mac'te Ekran Görüntüsü Nasıl Alınır?
Mac OS X'te ekran görüntüsü almaBütün ekranın ekran görüntüsünü almak için;
- Klavyede Command-Shift-3 tuş birleşimine basın
- Ekran görüntüsü alınır ve Masaüstünde dosya olarak kaydedilir.
Ekranın bir kısmının ekran görüntüsünü almak için;
- Klavyede Command-Shift-4 tuş birleşimine basın ve görüntüsü alınacak alanı seçmek için artı imlecini sürükleyin.
- Fare düğmelerini basılı tutarken tuşları bırakın.
- Ekran görüntüsü almaya hazır olduğunuzda fare düğmesini bırakın.
- Ekran görüntüsü alınır ve Masaüstünde dosya olarak kaydedilir.
Gereksiz Bölümleri Silmek
Bu yöntemin tek dezavantajı, "Print Scrn" tuşuna bastığınızda ekrandaki tüm görüntünün hafızaya alınacak olmasıdır. Gereksiz bölümleri silmek veya kesmek için bir grafik programı kullanmak zorunda kalırsınız. Ama "Print Scrn" tuşuna basarken aynı anda klavyedeki "ALT GR" tuşunu da basılı tutarsanız, sadece aktif olan pencerenin görüntüsü hafızaya alınır. Böylece işinize yaramayan pencereleri silmekle uğraşmanıza da gerek kalmaz.
Ekran Görüntüsü Alma Programı
Ekran resmi almak için yardımcı programlar da kullanabilirsiniz. En sık kullanılan ekran görüntüsü alma programlarından biri Lightshot programıdır. Programı kurduktan sonra yine Print Screen tuşuna basarak resim olarak kaydetmek istediğiniz ekran görüntüsünü istediğiniz şekilde kırpıp kaydetme tuşuna tıklamanız yeterli. Ekran görüntüsünü resim olarak istediğiniz dosyaya kaydedebilirsiniz.
Ekran görüntüsünü kaydetmek için bazı özel programlardan yardım alma şansına da sahipsiniz. Örneğin 3 boyutlu oyunların görüntüsünü kaydetmek istiyorsanız, 'Print Scrn" tuşu genellikle işinize yaramayacaktır. Bu gibi durumlarda, "Hyper-Snap" gibi gelişmiş bir görüntü yakalama programını kullanmanız gerekli.
Özel Efektler
Eğer aldığınız ekran görüntüsü üzerinde değişiklik yapmak istiyorsanız, Paint gibi bir grafik programından yardım alabilirsiniz. Ancak Paint'in sunduğu olanaklar sizin için yeterli değilse ve resmi efektlerle zenginleştirmek isterseniz, Photoshop gibi daha gelişmiş bir grafik programını tercih etmenizde yarar var. Bu programı kullanarak, resim üzerinde rötuş ve özel efektler uygulayabilirsiniz. Böylece resminiz daha profesyonel bir görünüme kavuşmuş olur.
SnagIt İle Ekran Görüntüsü Alma
Windows'un altında yer alan Paint, resim çekme işlemini basitçe icra edebiliyor. Ancak bu konuda daha profosyonel ve pratik yazılımlar da yok değil. Bu yazılımlar sayesinde resim çekmek gerçekten çocuk oyuncağı.
Resim karesi alabilme konusunda oldukça hüner sahibi olan SnagIt yazılımının 8. Versiyonu bugünkü makalemizin konusunu oluşturuyor. SnagIt ile resim çekmek çok kolay.
SnagIt yazılımının son sürümünü indirmek için tıklayın.
SnagIt ile ekrandan görüntü alma (1)
SnagIt yazılımını kurduysanız artık resim çekmenin kolaylığını yaşamanızın vakti gelmiş demektir. Oldukça pratik hale gelen resim çekme işlemi için gene Print Screen tuşunu kullanıyoruz.
Ancak SnagIt, elbette Paint gibi tekdüze bir yazılım olmadığından ve ana işlevinin resim çekmek olmasından ötürü bazı farklı opsiyonları mevcut.
Şimdi sırasıyla SnagIt'in kullanıcılarına sunduğu bu farklı ve de kullanımı pratikleştiren opsiyonlarını inceleyelim.
SnagIt ile ekrandan görüntü alma (2)
Öncelikle SnagIt Widows altında çalışırken Windows Saat'inin olduğu çubukta yer alır ve yazılımın devrede olduğunu bu şekilde görebilmeniz mümkün.
Karşımıza gelen ilk ayarlar ise şunlar: Region, Window, Full screen, scrolling window ve web page.
İlk olarak Region özelliğine bir göz atalım. Region opsiyonunu seçtikten sonra yazılımı görev çubuğuna indirin. (Bunun için 'X' tuşuna tıklayabilirsiniz, yazılım kapanmayacaktır). Ardından Print Screen tuşuna basın. Bu tuşa bastığınız anda ekrana yazılımın imleci gelecektir. Ekranı o an donduran SnagIt yazılımı, sizin ekranda bulunan görüntünün dilediğiniz bölgesini alabilmenizi sağlar. Bu işlemden sonra yapmanız gereken tek şey bölgeyi seçtikten sonra farenizin tuşundan elinizi çekmek. Ardından program sizi kendi menüsüne götürecektir. Bu adımda Farklı Kaydet ile aldığınız kareyi kaydedebilirsiniz.
SnagIt ile ekrandan görüntü alma (3)
Window seçeneği aktifken ise durum biraz daha farklıdır. Print Screen tuşuna bastığınızda ekranda yer alan pencereler arasında bir seçim yaparsınız. Bu sayede dilediğiniz pencerenin, özellikle el ile kendiniz uğraşmadan, dilediğinizce resmini çekebilirsiniz.
SnagIt ile ekrandan görüntü alma (4)
Full Screen özelliğini açtığınızda ise aynen Windows Paint yazılımında olduğu gibi o an ekranda ne görüyorsanız o ekranın tamamı hafızaya alınır ve bu şekilde size sunulur. Yani bu opsiyon ile Paint'in size sunduğu özellik arasında bir fark yok.
SnagIt ile ekrandan görüntü alma (5)
Scrolling Window ise bu yazılımın sunduğu bir diğer çarpıcı özellik aslında. Bir word dosyası üzerinde çalıştığınızı varsayalım. Ancak belgedeki yazılar uzun olduğundan çubukla aşağıya doğru kaymanız gerekebilir. Peki bir tek karede birkaç sayfa dökümana nasıl yer verebilirsiniz?
Bunun için yapmanız gereken bu opsiyon aktifken Print Screen tuşuna basmak ve ardından araç çubuğunu aşağıya doğru kaydırmak. Farenin tuşunu bırakana kadar, ekranda ne gördüyseniz aynen hafızaya alınacaktır.
Resim formatlarını çevirme
SnagIt ile resim formatlarını da birbirine çevirme şansınız var. Yazılım penceresi açıkken pencerenin solundaki Related Tasks kısmına gelelim. Burada Convert Image seçeneğini göreceksiniz. Bu kısma tıkayın ve devam edin. Ardından hangi dosyanın formatını çevirmek istiyorsanız 'Add Files' bölümünden onu seçin. Bir sonraki adımda ise seçtiğiniz resim dosyasını hangi formata çevirmek istediğinizi 'File Format' kısmından ayarlayabilirsiniz.
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