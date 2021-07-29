Bilim İnsanları, Bu Kez Yeni Bir Şey Bularak Değil, Bulamayarak Şaşırttı!

Yeni keşifler ile bizi sık sık şaşırtan bilim insanları, bu sefer bir şey bularak değil, "bir şey bulamayarak" hepimizi şaşırtmayı başardı!