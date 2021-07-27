Bitcoin ile Ödeme Alacağı Haberini Yalanlayan Amazon, Yükselişe de Dur Dedi

Amazon'un bu yılın sonuna kadar Bitcoin ile ödemeleri kabul etmeye başlayacağına dair haberler Bitcoin'in değerini artırsa da, görünüşe göre bu artış fazla uzun sürmedi. Amazon'dan gelen yalanlama, Bitcoin'in yükselişini durdurmuş gibi görünüyor. Haberin yayılmasının ardından dünyanın en büyük kripto para birimi yüzde 14,5 oranında değer kazanmıştı. Ancak Amazon'dan gelen yalanlama ile birlikte Bitcoin'in değeri tekrar 37.000 doların altına düştü. Ether ve Litecoin gibi birimlerin de düşüş yaşadığı gözlemlendi.
Amazon'dan bir sözcü, yaptığı açıklamada, "Konuya olan ilgimize rağmen, kripto para birimleri hakkında ortaya çıkan spekülasyonlar doğru değil. Amazon'da alışveriş yapan müşteriler için bunun nasıl görünebileceğini keşfetmeye odaklanmaya devam ediyoruz ama şu an için Bitcoin ile ödeme kabul etmeyi düşünmüyoruz" dedi ve haberleri yalanladı.
Amazon Bitcoin ile ödeme yapılabileceği haberlerini yalanlasa da, giderek artan sayıda şirket, ödeme için sanal para birimlerini kabul etme planlarına sahip. Örneğin Tesla İcra Kurulu Başkanı Elon Musk, bir süre önce Bitcoin ile ödeme alabileceklerini duyurmuştu. Elektrikli otomobil üreticisinin bunun için sunduğu tek şart ise, para birimini çıkarmak için kullanılan yenilenebilir enerji miktarı üzerinde gerekli özenin gösterilmesi olarak açıklanmıştı.
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