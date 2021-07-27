Bitcoin ile Ödeme Alacağı Haberini Yalanlayan Amazon, Yükselişe de Dur Dedi

Bir süredir ortalıkta dolaşan "Amazon Bitcoin ile ödeme alacak" haberleri sonrasında yükselişe geçen Bitcoin, Amazon'dan gelen kesin yalanlama ile birlikte yönünü yine aşağıya çevirdi!