Bilim İnsanları, Uzaydaki "Tuhaf Radyo Çemberlerini" Açıklayamıyor

Uzayda, herhangi bir kaynak olmadığı halde radyo dalgaları yayan dairesel alanlar keşfedildi. Bu alanların ne olduğunu açıklamak ise, neredeyse imkansız gibi görünüyor.