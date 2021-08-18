Bilim İnsanlarından Bir İlk Daha: Renk Değiştiren Robot Bukalemun

Bilim insanları, bukalemunlar gibi bulunduğu ortamın rengine göre renk değiştiren bir robot yaptı. Bu, tarihte bir ilk olma özelliğini taşıyor.

Renk değiştiren robot bukalemun yapıldı

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