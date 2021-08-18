Bilim İnsanlarından Bir İlk Daha: Renk Değiştiren Robot Bukalemun

Görünmezlik, insanların her zaman sahip olmak istedikleri bir güç. Her ne kadar bilim kurgu filmlerinde bol bol görüyor olsak da, gerçek hayatta bunu en başarılı şekilde uygulayan hayvanlar bildiğimiz gibi içinde bulunduğu ortamın rengini alarak kendini saklayabilen bukalemunlar.
Bukalemunların anında renk değiştirmesine izin veren karmaşık biyolojik mekanizmaları kopyalamak kolay bir iş değil ve şimdiye kadar hiç başarılamamıştı. Ama şimdi, Seul Ulusal Üniversitesi'nden araştırmacılar, farklı arka planlarda hareket ederken aktif olarak renk değiştirebilen bir robot bukalemun geliştirdiler. Bu teknolojinin ileride hem giysiler hem de binalar üzerinde uygulanabileceğine inanıyorlar. Çalışma, Nature Communications dergisinde yayınlandı.
Robot bukalemunun nasıl çalıştığını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz:
Araştırmacılar, kamuflaj robotu geliştirmek için termokromik sıvı kristal (TLC) kullandılar. Bu madde, belirli sıcaklıklarda farklı renkler alabiliyor. Araştırmacılar, farklı renklerde görünmesi için bir TLC katmanına ince ayar yaparak ve ardından sıcaklığı değiştirerek, hızla çeşitli renklere dönüşebilen teknoloji geliştirdiler.
TLC, bir gün insanları kamufle etmek için kullanılabilecek yapay bir cilt oluşturmak için daha önce kullanıldı, ancak tepki süresi çok yavaş olduğu için çok fazla işe yaramamıştı. Bunun yanı sıra, araştırmacıların işleyen bir renk değiştiren robot geliştirmek için daha fazla engelin üstesinden gelmesi gerekiyor. Malzemenin sağlam, esnek olması ve renkli karelerden oluşan bir dama tahtası yerine göze inandırıcı görünmesi için yeterince yüksek piksel yoğunluğuna sahip olması gerekiyor.
Araştırmacılar, malzemeye dikey olarak yığılmış bir gümüş nanotel ekleyerek, robotun farklı alanlarındaki sıcaklığı hassas bir şekilde kontrol edebiliyorlar. Çevredeki renge göre ısı ayarlanıyor ve son derece hızlı bir hızda, neredeyse mükemmel bir şekilde gerçek hayattaki bir bukalemunu taklit edilebiliyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın