Bilim İnsanlarından, Uçakların Geleceğini Etkileyecek Müthiş Bir Buluş Daha

Bilim insanları, karbondioksiti (CO2) jet yakıtına dönüştürmeyi başardılar. Bu buluş sayesinde sadece yeni uçaklar değil, mevcut uçaklar da gökyüzünde gezinmeye devam edebilecek...