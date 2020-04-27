Bilinen İlk Göktaşı Kurbanı, Bir Osmanlı Vatandaşı Olabilir

Yaklaşık 130 yıl önce, Osmanlı Döneminde bir adamın kafasına göktaşı düştüğüne dair 'kanıtlar' ortaya çıktı.
Kayda geçmeyen, tartışmalı 'göktaşı ile ölümlerin' sayısı çok. Ancak yeni bir araştırma, bu tür bir ölümün 'ilk kez' yaşandığı tarihi ortaya çıkarmış olabilir. Meteoritics & Planetary Science dergisinde Ege Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından yayınlanan makaleye göre 22 Ağustos 1888 tarihinde Süleymaniye, Irak'ta düşen bir göktaşı bir adamı öldürdü, birini ise felç etti.
Devlet arşivlerindeki bilgiler üzerinde incelemeler yapan araştırmacılar, Osmanlıca belgelerde 22 Ağustos 1988'de yaşanan olayla ilgili ayrıntılara mercek tuttular. O günlerde yetkililerin yaptığı açıklamaya göre gökyüzü olayı, bugün Irak'ın bulunduğu yerde gökyüzünde birçok şehirden göründü ve göktaşları, 'yaklaşık 10 dakika boyunca gökyüzünden yağmur gibi yağdı'. Araştırmacılar, gök cisimlerinin ilk olarak Gulambar ve Serçinar'da gözlendiğini, cisimlerin güney doğuya doğru gittiğini söylüyorlar.
Bunun ardından Süleymaniye etrafında parlak ışıklar, duman ve bir 'ateş topu' gözlendi. Yerel birimlere göre göktaşı, yalnızca bir kişiyi öldürüp, bir kişiyi yaralamakla kalmadı, bitkilere ve tarlalara da zarar verdi.
Tarihte tam olarak ispatlanmayan benzer birçok rapor bulunduğundan ve bu araştırma tek bir tarihi belgedeki birkaç cümleye dayandığından, ölen adamın gerçekten göktaşı çarpmasıyla öldüğünü söylemenin bilimsel dayanağı olmayabilir.
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