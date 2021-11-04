Bill Gates, Biyoterörizm Saldırılarına Karşı Hazırlanmamızı İstiyor!

Microsoft'un kurucusu ve dünyanın en zengin insanlarından biri olan Bill Gates, biyoterörizm saldırılarının yakın gelecekte çok can yakabileceğini ve buna karşı şimdiden önlem almamız gerektiğini düşünüyor!

Bill Gates'ten biyoterörizm uyarısı

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