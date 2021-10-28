Bill Gates'in Efsane Olmuş, Asla Unutulmayacak 41 Müthiş Sözü!

Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in hayat, zenginlik, liderlik ve teknoloji üzerine kurduğu unutulmaz sözlerinden 41 tanesini bir araya getirdik!

Bill Gates'in unutulmaz 41 sözü
Bill Gates'in hayat, iş hayatı, zenginlik ve liderlik üzerinde söylediği 41 sözü bir araya getirdik

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