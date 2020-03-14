Bill Gates Microsoft'tan İstifa Etti!

Microsoft kurucusu ve eski CEO'su Bill Gates, Microsoft yönetim kurulundan istifa ettiğini açıkladı. Gates'in Bill ve Melinda Gates Vakfı faaliyetleri için daha fazla zaman geçirmek için böyle bir karar aldığı biliniyor.
Aslında son dönemde Microsoft'a ayırdığı zamanı oldukça daraltan ve eşiyle beraber kurduğu Bill ve Melinda Gates Vakfı üzerinde yoğunlaşan Bill Gates, bundan sonra ise vaktinin tamamını bu konudaki çalışmalarına ayıracak. Ancak Microsoft ile olan bağını da tamamen koparmayacak olan Gates, Microsoft CEO'su Satya Nadella'ya "teknoloji danışmanı" kimliğiyle destekte bulunarak, Microsoft'a yön vermeye devam edecek.
Bill Gates, Microsoft'u 2018 yılında vefat eden Paul Allen ile birlikte 1975 yılında kurmuş ve bu hamlesiyle beraber 20'inci yüzyılın son döneminde en başarılı şirket patronlarından biri olma yolculuğu başlamıştı. Bill Gates'in Microsoft yolculuğu ise "resmi" olarak böylece son bulmuş oldu.
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