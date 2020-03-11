Bill Gates'ten Koronavirüs için Heyecanlandıran Hamle

Bill ve Melinda Gates Vakfı ile dünya ve yaşama ilişkin bugüne kadar çok sayıda organizasyonun içinde yer alan teknoloji dünyasının en tanınan isimlerinden Bill Gates, koronavirüs karşısında da sessiz kalmadı. Koronavirüse karşı evde yapılacak testlerin önemli bir geri dönüşe sahip olacağı fikrini destekleyen Bill Gates, evlere test kitleri gönderilmesi için fon sağlayacağını bildirdi.
Bill ve Melinda Gates Vakfı tarafından finanse edilen Seattle Flu Study (Seattle Grip Çalışması) şimdilerde kaynaklarını projeye uyarlamak için çalışıyor. Bunun sonucunda ilk etapta Seattle çevresindeki evlere ev tipi koronavirüs testi gönderilecek. Şu an koronavirüs dünyada tüm hızıyla yayılmaya devam ederken, evde yapılacak testlerin, koronavirüs yaygınlığını önlemek adına önemli bir hamle olduğu düşünülüyor.
Bill Gates, Corona Virüs salgınına karşı yalnızca test kitleri göndermekle katkıda bulunmuş değil. Gates Vakfı'nın geçtiğimiz hafta da koronavirüs tespit ve tedavisine 100 milyon dolar bağışta bulunduğu biliniyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın