Bill Gates tercihini açıkladı: iPhone mu Android mi?

Bill Gates, Clubhouse üzerinde katıldığı bir söyleşide kullandığı telefon hakkında sorulan soruya ilginç cevaplar verdi. Android'i tercih ettiğini söyleyen Gates, bu tercihinin nedeni de açıkladı. Son olarak, bir iPhone'a sahip olup olmadığı sorusunu da açık yüreklilikle cevapladı.