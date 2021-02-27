Bill Gates tercihini açıkladı: iPhone mu Android mi?

Bill Gates, Clubhouse üzerinde katıldığı bir söyleşide kullandığı telefon hakkında sorulan soruya ilginç cevaplar verdi. Android'i tercih ettiğini söyleyen Gates, bu tercihinin nedeni de açıkladı. Son olarak, bir iPhone'a sahip olup olmadığı sorusunu da açık yüreklilikle cevapladı.

Gates, Neden iPhone Değil de Android Kullanıyor?

Bill Gates, son günlerin popüler uygulaması olan Clubhouse'ta katıldığı bir söyleşide ilginç açıklamalar yaptı. Söyleşi sırasında New York Times ekonomi yazarı gazeteci Andrew Ross Sorkin'in sorduğu sorulara cevap veren Gates, kullandığı telefon ve iPhone'lar hakkında söyledikleriyle yine ses getirdi.

Kullandığı telefonun markası hakkında konuşmasa da Gates, Android'i tercih ettiğini açıkça söyledi. Bunun nedeni sorulduğunda ise Gates'in cevabı şöyle oldu: "Pek çok Android telefonda Microsoft uygulamaları yüklü olarak geliyor. Bu da benim işimi kolaylaştıran bir durum. Ayrıca Android, üçüncü parti yazılımlar konusunda daha esnek bir yapıya sahip."

Clubhouse'un sadece iOS platformunda çalıştığının hatırlatılması üzerine ise Gates, "gelişmelerden uzak kalmamak için tabii ki bir de iPhone'a sahibim" dedi. Ama her gün yanında taşıdığı telefonun bir Android telefon olduğunu tekrarladı.

Bilindiği gibi Microsoft, hem Bill Gates döneminde, hem de sonrasında mobil cihaz dünyasına adım atmak için çeşitli girişimlerde bulunmuştu. Windows Mobile işletim sistemleri ile bir türlü istediği ilgiyi göremeyen şirket, bir dönem de Nokia'yı satın alarak Windows Phone işletim sistemi ile iOS ve Android'e rakip olmak istemişti. Ama bu çabalar asla sonuç vermedi ve Microsoft, şu anda mobil uygulamalarını geliştirip Android ve iOS kullanıcılarına sunmakla meşgul. Gates'in de söylediği gibi, pek çok Android cihazda Microsoft uygulamalarının artık ön yüklü olduğunu görebiliyoruz.

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